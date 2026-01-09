中島健人、ブルガリアンバサダーに就任「グラッツェ！」 昨年大みそかにプライベートでもウォッチを購入
俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。同ブランドのハイジュエリーやウォッチを身に着け、輝く笑顔でフラッシュを浴びた。
【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人
自身の楽曲「JUST KENTY☆」をBGMに現れた中島は「本当に幸せで大変光栄」と喜び。2024年に同ブランドのチョコレート「イル・チョコラート」のアンバサダーを務めた中島は「さらにご縁を深くさせていただいて、ついにこういうすてきな機会をいただいたことがすごくうれしいですし、ブルガリさんとのご縁はジュエリーのような輝きがある」と感慨深げに明かした。
同ブランドの印象について「深いクリエイティブ、品格を感じています」と表現。「ブルガリを身にまとった人の空気感は普段感じることができない輝きやラグジュアリーさがある。同時に日常での光り方や、道すがらブティックをみたときの洗練された空気感もすごくすきで常に憧れを感じるブランドです」とほほ笑んだ。
指に光るのは“リボーン”を意味する「SERPENTI VIPER」の指輪やピンクゴールドのネックレス、ブレスレットも装着。なかでも約217万のウォッチ「BVLGARI BVLGARI」は「ブルガリの歴史を感じつつ、今の自分にあった輝かしい気持ちにあったゴールドからも放たれている気がしたので、きょう付けることができてうれしいです」とうれしそうに紹介した。
プライベートでも昨年の大みそかにもブティックを訪れ「2025年、頑張った自分にセルフトロフィーの意味も込めてブルガリの時計を買ったんです。自分とご縁のあるジュエリーだったり、大切なものを身に着けたいと」とにっこり。
ネイビーブルーの文字盤を選んだそうで「自分のシンパシーにあったウォッチだったので自分の人生に力を添えてもらいたいと。意味合いを大切にしているので人生の目標や未来を見据えることに、リンクとしたものを身に着けています」と満足そうに報告した。
最後には「このご縁はジュエリーのような輝きがあると思っています。その輝きをブルガリファミリーの一員として多くの方に届けることが、僕の責務でもあり使命。プライドを持って、アイドルとしてブルガリファミリーとしてこの輝きを日本中、世界中に届けていく」と意気込み。「覚悟を持って、きょうから尽力していきたい。グラッツェ！」とカッコよく締めくくった。
