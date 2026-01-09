中島健人、イタリア滞在時の思い出は“20日間カルボナーラ”「ひたすらにパスタを追求しました」
俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。ブランド発祥地であるイタリア・ローマは中島にとっても縁深い土地だそうで、ドラマ撮影で滞在した当時の思い出を振り返った。
街の魅力を聞かれると「町並みすべてが美しい。1分1秒眼差しに映る景色はジュエリーのように輝いていて。それが思い出のなかにしまわれていくことがうれしい瞬間が続く。ローマは発見と輝きを感受できるすてきな大好きな場所」とうっとり。
中島は2024年に配信された『コンコルディア／Concordia』の撮影でローマに1ヶ月ほど滞在。思い出を聞かれると「カルボナーラばかり食べてました…あ、すいません。これが本当の僕です（笑）」とおちゃめに報告。
「到着して20日間毎晩、カルボナーラを食べていました。僕があまりにも好きすぎたので現地の撮影で、プロデューサーに健人を迎え入れる最初の食事会はカルボナーラだ、とおっしゃってくれて。でも20日間食べていたので僕の“Nマネージャー”が一度、韓国料理に逃げ出すこともあったり。僕はひたすらにパスタを追求しました。もうちょっと気品高いお話の方がいいですか？」と気遣いながら笑いを誘った。
ドラマでは天才技術者の役で英語の長ゼリフも多かったこともあり「セリフを覚えるためにローマの町並みを見ながらセリフを暗記して散歩していた。ブルガリの創業者は街並をみながらジュエリーのクリエイティブを深めていたときいたのであのときから僕もブルガリファミリーの一員だったんじゃないかな」とシンパシーを感じていた。
