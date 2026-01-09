木原官房長官はきょう、来週、韓国の李在明大統領とイタリアのメローニ首相が来日し、高市総理と首脳会談をおこなう予定であることを明らかにしました。

木原官房長官はきょう午前の記者会見で、韓国の李在明大統領が来週13日と14日の日程で来日し、滞在中、高市総理の地元・奈良県を訪れ、首脳会談や夕食会をおこなうと発表しました。木原長官は、“日韓関係の重要性は増している”と強調した上で、次のように述べました。

木原稔 官房長官

「両政府は日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくために、シャトル外交の実施を含め、緊密な意思疎通を行うことで一致をしており、今回の訪日がその重要な機会となることを期待いたしております」

あわせて木原長官は、イタリアのメローニ首相も来週15日から17日の日程で来日し、首脳会談やワーキングランチをおこなう予定だと発表しました。

また、木原長官は、今年が日本とイタリアの外交樹立から160年を迎えることに触れた上で、メローニ首相の訪日により、両国の友好・協力関係のさらなる深化に期待感を示しました。