中島健人、アンバサダー就任会見で踊りは封印「東京ドームのような空気になるので」
俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。
【写真】かっこよすぎ！総額400万超えのジュエリーを身に着けた中島健人
ローマを発祥とする同ブランドだがイタリアといえば、中島はミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソングを担当する。
「ご縁の連続。ミラノのオリンピックでは、チーム・ジャパンの公式応援ソングを歌わせてもらうことになっておりまして。ちょうどそのテーマソングの振り入れがきのう終わりました。今は踊りだしたいくらい。踊るとまた違う空気になるかなと。東京ドームのような空気になってしまうので…」と“封印”。
一方で「選手の皆さんにエールを贈りたいと歌わせていただいていますし、自分自身のボーカルも普段とは違うボーカルでしっかり歌わせてもらったのでミラノオリンピックに向かう選手のみなさんの背中を後押しできたら」と意気込みも。
「自分の音楽で選手のみなさんの背中を押せることが自分にとって美しいと思っているのでしっかり応援させていただきたい」と使命感を燃やしていた。
