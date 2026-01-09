“寒さ＆暴風”北日本中心に大荒れ 除雪の担当者「タイミングを逃すと圧雪」 週末からの3連休は“10年に一度クラス”の大雪おそれ【news23】
8日は全国的に厳しい寒さで、北日本を中心に荒れた天気となりました。この強烈な寒波は今後、さらに強まる見込みで、週末から成人の日にかけての3連休は「10年に一度クラスの大雪」となるおそれが出ています。
圧雪になる前に除雪車出動
喜入友浩キャスター
「午後5時半すぎの新潟県の長岡市です。大粒の雪が降り始めました。先ほどまで道路の路面が見えていたんですけども、あっという間に白い雪で覆われています。融雪パイプも交差点の中央で作動しています。急ピッチで雪を溶かしています」
日が落ちてから、雪と風が一気に強まった新潟県・長岡市では、午後8時までの12時間に7cmの降雪量を観測しました。
時間の経過とともに、雪の降り方は強まり、路面にも雪が積もっています。
喜入キャスター（8日夜9時ごろ）
「本格的に雪が降り出す前に除雪車が出動しています。あわせて6台、約1時間かけて除雪を行うということです」
除雪車は路面の雪を路肩へとかき出しながら進みます。作業は約10kmの区間で行われました。
宮本除雪ステーション 担当者
「交通量が国道は多いので。ちょっとでもタイミングを逃すと圧雪になってしまって、みなさん安全安心して通行できなくなるので、それになる前に出動するように心がけています」
北日本は寒さ＆暴風 都心の池にも氷 3連休は“最強寒波”のおそれ
札幌市は昼間だというのに視界が悪く、車は慎重に進みますが、雪のためか前方で車が停止しています。
札幌市では大雪警報が発表され、午後5時までの12時間で40cmの雪が降り、1月の観測史上最も多くなりました。
稚内市の宗谷岬では、午前9時前に28mの最大瞬間風速を観測しました。
「寒さ」に「暴風」ですが、観光客はスカート姿。強い風と寒さに耐えながら写真撮影をしていました。
青森県でも大雪になりました。この影響で倒木などがあり、JR奥羽本線の一部区間で運転を見合わせるなど、交通機関にも影響が出ました。
東京では、練馬区で最低気温が氷点下2.9度と今シーズン最低となったほか、都心でも氷点下0.3度の冷え込みに。この寒さで日比谷公園の池には氷が張りました。
ただ、この寒気の本番はこれから。3連休は“10年に一度クラスの大雪”となるおそれがあり、警戒が必要です。
3連休に大雪のおそれ 除雪車は24時間態勢「出づっぱりになるかも」
小川彩佳キャスター：
8日23時過ぎの新潟県・長岡市の雪の状況はいかがでしょうか？
喜入キャスター：
今は雪がかなり落ち着いています。30分周期で強く降ったり、止んだりを繰り返していて、今は遠くが見通せるほど、雪がほとんど降っていない状況です。ただ、雪が降る時は風も伴って吹雪のようになり、視界もかなり悪くなります。
今回の雪の特徴を、地元の方は「水分量が多く、氷のようになってくる」といいます。夜遅くまで交通量のある国道は、「薄く積もった雪でも車が数台通るだけでスケートリンクのようにツルツルになる」とおっしゃっていました。
そういった時に活躍するのが除雪車です。24時間態勢で雪の量を見ながら除雪を行っており、「今年はやはり水分量が多く、早く固まってしまうので稼働が多い」とお話しされていました。
特に3連休は交通量が多くなる、かつ雪が多いので、「もしかしたら出づっぱりになるかもしれない」とのことでした。
8日も交代制ですけれども、「いつ稼働するかわからない」ということで、寝ずに雪の量を監視するということでした。
お出かけになる方は、スタッドレスタイヤを着用するよう呼びかけています。