8日は全国的に厳しい寒さで、北日本を中心に荒れた天気となりました。この強烈な寒波は今後、さらに強まる見込みで、週末から成人の日にかけての3連休は「10年に一度クラスの大雪」となるおそれが出ています。

【写真を見る】視界が真っ白になった札幌市

圧雪になる前に除雪車出動

喜入友浩キャスター

「午後5時半すぎの新潟県の長岡市です。大粒の雪が降り始めました。先ほどまで道路の路面が見えていたんですけども、あっという間に白い雪で覆われています。融雪パイプも交差点の中央で作動しています。急ピッチで雪を溶かしています」

日が落ちてから、雪と風が一気に強まった新潟県・長岡市では、午後8時までの12時間に7cmの降雪量を観測しました。



時間の経過とともに、雪の降り方は強まり、路面にも雪が積もっています。

喜入キャスター（8日夜9時ごろ）

「本格的に雪が降り出す前に除雪車が出動しています。あわせて6台、約1時間かけて除雪を行うということです」

除雪車は路面の雪を路肩へとかき出しながら進みます。作業は約10kmの区間で行われました。

宮本除雪ステーション 担当者

「交通量が国道は多いので。ちょっとでもタイミングを逃すと圧雪になってしまって、みなさん安全安心して通行できなくなるので、それになる前に出動するように心がけています」

北日本は寒さ＆暴風 都心の池にも氷 3連休は“最強寒波”のおそれ

札幌市は昼間だというのに視界が悪く、車は慎重に進みますが、雪のためか前方で車が停止しています。

札幌市では大雪警報が発表され、午後5時までの12時間で40cmの雪が降り、1月の観測史上最も多くなりました。



稚内市の宗谷岬では、午前9時前に28mの最大瞬間風速を観測しました。

「寒さ」に「暴風」ですが、観光客はスカート姿。強い風と寒さに耐えながら写真撮影をしていました。

青森県でも大雪になりました。この影響で倒木などがあり、JR奥羽本線の一部区間で運転を見合わせるなど、交通機関にも影響が出ました。

東京では、練馬区で最低気温が氷点下2.9度と今シーズン最低となったほか、都心でも氷点下0.3度の冷え込みに。この寒さで日比谷公園の池には氷が張りました。



ただ、この寒気の本番はこれから。3連休は“10年に一度クラスの大雪”となるおそれがあり、警戒が必要です。

3連休に大雪のおそれ 除雪車は24時間態勢「出づっぱりになるかも」

小川彩佳キャスター：

8日23時過ぎの新潟県・長岡市の雪の状況はいかがでしょうか？

喜入キャスター：

今は雪がかなり落ち着いています。30分周期で強く降ったり、止んだりを繰り返していて、今は遠くが見通せるほど、雪がほとんど降っていない状況です。ただ、雪が降る時は風も伴って吹雪のようになり、視界もかなり悪くなります。



今回の雪の特徴を、地元の方は「水分量が多く、氷のようになってくる」といいます。夜遅くまで交通量のある国道は、「薄く積もった雪でも車が数台通るだけでスケートリンクのようにツルツルになる」とおっしゃっていました。

そういった時に活躍するのが除雪車です。24時間態勢で雪の量を見ながら除雪を行っており、「今年はやはり水分量が多く、早く固まってしまうので稼働が多い」とお話しされていました。



特に3連休は交通量が多くなる、かつ雪が多いので、「もしかしたら出づっぱりになるかもしれない」とのことでした。



8日も交代制ですけれども、「いつ稼働するかわからない」ということで、寝ずに雪の量を監視するということでした。

お出かけになる方は、スタッドレスタイヤを着用するよう呼びかけています。