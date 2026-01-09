イラン全土にデモが拡大し、死者も相次いでいます。これを受けてアメリカのトランプ大統領は「救出に乗り出す」「いつでも準備ができている」とSNSに投稿。介入を示唆しました。ベネズエラを攻撃したばかりのアメリカにはどんな狙いがあるのでしょうか。

■狙うのは…非核化協議の再開？

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「今回の介入はベネズエラへの軍事作戦と狙いは違いますが、関係もあるようです。アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授は、『トランプ大統領が狙っているのはイランとの非核化協議の再開だ』と指摘しています」

「アメリカは敵対するイランが進める核開発を止めようと、非核化協議の再開を求めています。こうした中イランで反政府デモが起きたので、今がイランの指導部を揺さぶるいいタイミングだとして、問題への介入を示唆したのではないかということです」

「さらにアメリカのベネズエラへの軍事作戦で、産油国ベネズエラから石油の利権を獲得する算段が立ったことも1つのきっかけだと小谷教授は指摘しています」

「もし産油国のイランを攻撃して石油を止められてしまうと、石油の値段が上がるリスクがありました。ただ、たとえそうなったとしてもベネズエラの石油があるので影響が小さく、イランに介入するハードルが下がったというタイミングだったといいます」

■イランを攻撃する可能性はある？

藤井貴彦キャスター

「ただ、この間ベネズエラを攻撃したばかりです。今度はイランに出ていくということになると、それだけの余力があるのでしょうか？」

小栗委員

「小谷教授は、『アメリカも厳しいところがあり、新たな軍事作戦は望んでいないだろう』とみています」

「ただ、『トランプ政権には限定的な目的を達成するために短時間で攻撃するという特徴が見られるので、ピンポイントでの攻撃はあるかもしれない』と話していました」

「トランプ大統領にとって“力による平和”が安全保障政策の基本的な姿勢であり、さらに“力が正義”という信念で動いている…。小谷教授はこのように指摘しています」

「つまり武力を使っても平和を実現できれば、悲願であるノーベル平和賞につながるかもしれない。そうした思いがトランプ大統領を駆り立てているのでは、と小谷教授は分析しています」

■イランのデモ、今後どうなる？

藤井キャスター

「イラン国内の混乱はどうなっていくのでしょうか？」

小栗委員

「今後の動きについては、イギリスのタイムズ紙が気になる情報を伝えています。情報筋の話として、イランの治安部隊が抗議行動の鎮圧に失敗、または命令に従わず離反した場合は、最高指導者のハメネイ師が国外へ逃亡する計画があると報じています」

「ただ中東問題が専門の田中浩一郎・慶応義塾大学教授は、この情報はイランに敵対する勢力が流した偽情報である可能性を指摘。デモ隊には今が立ち上がるチャンスだと奮い立たせる、治安組織にはトップが逃げるかもしれないと動揺を誘う狙いがあるといいます」

「過去にもイランでデモが起きた際に、ハメネイ師が重体だという偽情報が流れてデモが大規模化したケースがあったということです」

「また小谷教授もハメネイ師の逃亡に関して、『アメリカの関係者と話してもそこまでの事態になるとみている人はほとんどおらず、冷静に見ている』と話していました」

（1月8日『news zero』より）