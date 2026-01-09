お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が8日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。元日に映画監督の福永壮志（ふくなが・たけし）氏（43）との結婚を発表した女優長澤まさみ（38）を祝福した。

矢作は大の長澤まさみファンと自ら公言してきた。相方の小木から「いい人なの？ ちょっと教えてよ、いい人のエピソード」と懇願され、矢作は「だってニヤニヤしてるんだぞ？」と笑い飛ばした。

続けて「長澤まさみと買い物中に会ったのよ。会って、目が合うでしょ？ 『あぁ〜！』って言って。そしたら近寄っていくじゃん、こっちから。したらさ、あの感じ、テレビのものまねでデレデレしてる感じ。ニヤニヤというかデレデレよ。俺が寄ってくと、デレデレしてくれるんだぞ？ かわいいよ〜。『矢作さ〜ん、矢作さんがいるの知ってました』とか言って」と当時の状況を説明した。

矢作は長澤ととんねるずの番組で共演をしたこともあるという。「ちょっとした絡みよ？ なのにデレデレしてくれる。めちゃくちゃいい人」と絶賛した。

長澤と結婚した福永氏は米で映画、映像学を学んだアジア人随一の映画監督だ。北海道出身。03年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校映画学部を07年に卒業。長編映画デビュー作「リベリアの白い血」が、15年にベルリン国際映画祭パノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最高賞を受賞、サンディエゴ・アジアン映画祭で新人監督賞を受賞。同映画は翌16年に米国で上映され、17年夏には日本でも劇場公開。24年はハリウッド制作のドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話の監督も務めている。