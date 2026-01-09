モリゾウのGRヤリス発表

トヨタガズーレーシングは2026年1月9日、東京オートサロン2026において、GRヤリスの特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開しました。

【超カワイイ！】これが「モリゾウのGRヤリス」です（写真）

同社がモリゾウことトヨタの豊田章男会長とともにドイツ・ニュルブルクリンク24時間耐久レースにとして参戦し、その挑戦によって生み出したGRヤリスの特別仕様車です。

専用の足回りを設定しているほか、耐久レースで開発したカーボン製リヤウィングなどを装備しています。電動パワーステアリング（EPS）の制御も変更しており、「スポーツ走行性能を維持しながら、日常でもストレスなく乗ることができる」パフォーマンスを実現したといいます。「クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえる」高性能モデルだそうです。

また、四駆制御モードも専用に開発し、ベースのGRヤリス車に備わる「GRAVEL」モードは「MORIZO」モードに変更。「MORIZO」モードは、ニュルブルクリンクを安心して走り切るための最適なイニシャルトルクと駆動力配分となる前50:後50の設定とのこと。

内外装も専用設計を随所に盛り込み、ハンドルはモータースポーツの操作性を追求して外径をひとまわり小径化。パドルシフトやステアリングスイッチの形状を変えているそうです。

日本向けの「GRヤリス MORIZO RR」は2026年春以降に、スマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で発売を予定しています。