¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£ED¥Æー¥Þ¤Ïjo0ji¤Î¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¸×¾óÍª¿Î¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ùã¸±¡Ä¾ºÈ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¡È°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡É¡¡Èà¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¼ö½Ñ³¦¤È¼«¸ÊÌ·½â
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç6Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¤¬¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡Ù¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏMAPPAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£·ý¤ò°®¤ê¡¢³Ð¸ç¤ò·È¤¨¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¸×¾ó¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÅá¤ò¹½¤¨¤ë²µ¹ü¡¢Éú¹õ¤Î»Ñ¡¢ÓÞ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²ÆÌý¡Ê²ÃÌÐ·ûÎÑ¡Ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀì»°Ç¯¤ÎÇé¤ÈÀ±¡¢¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î¤Ç¤¢¤ëÆü¼Ö¤ä髙±©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè3´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡ED¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦jo0ji¤Ë·èÄê¡£¸×¾ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆED¥Æー¥Þ¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤¬½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£jo0ji¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CD¤ÏÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×2¼ï¤Î·×3·ÁÂÖ¤Ç3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¸×¾óÍª¿Î¤ÎÀþ²è¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¸×¾ó¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢King Gnu¤¬²Î¤¦OP¥Æー¥Þ¡ÖAIZO¡×¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¸×¾ó¤äÅá¤ò¹½¤¨¤ë²µ¹ü¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤ë²ÆÌý¡Ê²ÃÌÐ·ûÎÑ¡Ë¤ä¡¢Âè3´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëjo0ji¤Î¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¸×¾óÍª¿Î¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥¢ー¥ë¥Ç¥³Ä´¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¡£ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤¬¼¡¡¹¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¾ÌÌ½ÉÑµ¤Î»Ø¤äÅ£ºêÌîé¬é¯¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè48ÏÃ～Âè54ÏÃ¤¬1·î8Æü～2·î12Æü¤Ë¡¢´×ÏÃ¤¬2·î19Æü¤Ë¡¢Âè55ÏÃ～Âè59ÏÃ¤¬2·î26Æü～3·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£´×ÏÃ¤Ï¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î±ÇÁü¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·µ¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿ºÆ¹½À®ÈÖÁÈ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î5Æü¤Ï24»þ36Ê¬¤«¤é¡¢2·î12Æü¤Ï24»þ36Ê¬¤«¤é¡¢2·î19Æü¡Ê´×ÏÃ¡Ë¤Ï26»þ00Ê¬¤«¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊüÁ÷»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
jo0ji ¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Ç¤Î½ÉÑµ¤ÎË½Áö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸×¾óÍª¿Î¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìë¤Ë¤â¡¢Ä«Æü¤¬º¹¤¹¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸×¾óÍª¿Î¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤é¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë