天ぷらそばが旨かった　蕎麦の名産地・栃木の食材を贅沢に使用、蕎麦粉の配合にこだわった逸品だ！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・あざみ野の蕎麦店『蕎麦 いのも』です。

【2023年7月OPEN！】名店仕込みの技を上質なカウンター空間でしっぽり味わう

店主の井面亮太さんは蕎麦の名産地である栃木出身。ゆえに自分の店を構える時、思い描いたのは「故郷の食材とおいしい酒を揃え、カウンターで揚げたての天ぷらや旬肴を楽しめて、蕎麦で〆る店」だったそう。

思いを形にすべく主役に選んだ蕎麦は香り高く味が濃厚な栃木・八溝産だ。その玄蕎麦に茨城「常陸秋そば」の丸抜きを合わせ、粗挽きや微粉など挽き方を変えてブレンドする。みずみずしく艶麗な十割はしなやかなのど越しで、じんわり舌に届く穀物香と甘い余韻が実に心地いい。

さらに品書きに目をやれば冷や麦やうどんも自家製粉した国産小麦を使って手打ちするとやら！ここでピンときたあなたは蕎麦好き確定。そうです、井面亮太さんは神楽坂の名店「蕎楽亭」で14年活躍したお方。

天ぷらそば2280円

『蕎麦 いのも』天ぷらそば 2280円 蕎麦はやや細め。カツオ節と真昆布などのダシを使うツユはふくよかな旨みだ。別盛りの天ぷらは軽やかな仕上がりになるよう油の温度管理に気を付け、こまめに濾していい状態を保つよう心掛ける

実力は言うに及ばず、蕎麦に華やかな彩りを添える名物の天ぷらだって期待を裏切らない。川崎の市場から仕入れる魚介や野菜は見るからに上質、懐紙にほとんど油が付かないサクッと軽やかな仕上がりは素晴らしきかな。

積み重ねた実直な技と仕事が、美味のひと時を約束してくれる。

『蕎麦 いのも』店主 井面亮太さん

店主：井面亮太さん「よりおいしくなるよう蕎麦粉の配合なども日々考えています」

『蕎麦 いのも』

あざみ野『蕎麦いのも』

［店名］『蕎麦いのも』

［住所］神奈川県横浜市青葉区新石川1-22-1サンパティオ1

［電話］045-509-1843

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜21時（20時LO）

［休日］月・日・祝は不定休

［交通］東急田園都市線ほかあざみ野駅東口から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、噛むほどに旨みが広がる“ひやむぎ”の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

