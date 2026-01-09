¿·ÀïÎÏ¤Î´¥¤Ï¡© £´Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¶¿²È¤Ï²¿ÈÖ¡© ¿À¸Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼ÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¡£¥ó¥É¥«¤Ï80ÈÖ
¡¡¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡££±·î£¹Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î10ÈÖ¡¢ÉðÆ£²Åµª¤Î11ÈÖ¡¢º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤Î13ÈÖ¤Ê¤É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¿·ÀïÎÏ¤Î´¥µ®»Î¤Ï14ÈÖ¡¢¥¸¥¨¥´¤Ï15ÈÖ¡¢¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï80ÈÖ¡££´Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤Ï£µÈÖ¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
£± GK.Á°ÀîÂãÌé¡ÊDaiya MAEKAWA¡Ë
£² MF.ÈÓÌî¼·À»¡ÊNanasei IINO¡Ë
£³ DF.¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡ÊMATHEUS THULER¡Ë
£´ DF.»³ÀîÅ¯»Ë¡ÊTetsushi YAMAKAWA¡Ë
£µ MF.¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡ÊYuta GOKE¡Ë¡ü
£¶ MF.Àð¸¶µ®¹¨¡ÊTakahiro OHGIHARA¡Ë
£· MF.°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡ÊYosuke IDEGUCHI¡Ë
10 FW.ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ÊYuya OSAKO¡Ë
11 MF.ÉðÆ£²Åµª¡ÊYoshinori MUTO¡Ë
13 MF.º´¡¹ÌÚÂç¼ù¡ÊDaiju SASAKI¡Ë
14 MF.´¥µ®»Î¡ÊTakashi INUI¡Ë¡ü
15 DF.¥¸¥¨¥´¡ÊDIEGO¡Ë¡ü
16 DF.¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¡ÊCAETANO¡Ë
18 MF.°æ½ÐÍÚÌé¡ÊHaruya IDE¡Ë
21 GK.¿·°æ¾ÏÂÀ¡ÊShota ARAI¡Ë
23 DF.¹À¥Î¦ÅÍ¡ÊRikuto HIROSE¡Ë
24 DF.¼ò°æ¹âÆÁ¡ÊGotoku SAKAI¡Ë
25 MF.·ÀèÍ´Ìï¡ÊYuya KUWASAKI¡Ë
26 FW.¥¸¥§¥¢¥ó ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡ÊJEAN PATRIC¡Ë
28 MF.ßÀ粼·òÅÍ¡ÊKento HAMASAKI¡Ë¢£¡ü
29 FW.¾®¾¾Ï¡¡ÊRen KOMATSU¡Ë
30 MF.»³ÆâæÆ¡ÊKakeru YAMAUCHI¡Ë
31 DF.´äÇÈÂóÌé¡ÊTakuya IWANAMI¡Ë
32 GK.¥¦¥Ü¥ó¥° ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ÊRICHARD MONDAY UBONG¡Ë
33 MF.¶¶ËÜÎ¦ÅÍ¡ÊRikuto HASHIMOTO¡Ë
35 FW.ÉÚ±ÊÆú¼·¡ÊNiina Tominaga¡Ë
38 MF.±º½½é¶¡ÊJuzo URA¡Ë
39 GK.郄»³¼®À¸¡ÊShioki TAKAYAMA¡Ë
41 DF.±Ê¸Í¾¡Ìé¡ÊKatsuya NAGATO¡Ë
42 DF.ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊJustin HOMMA¡Ë¢£
43 DF.»³ÅÄ³¤ÅÍ¡ÊKaito YAMADA¡Ë¢£
44 MF.Æü郄¸÷´ø¡ÊMitsuki HIDAKA¡Ë
45 FW.Áêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡ÊDavid AIZAWA¡Ë¡ü
46 FW.°ËÆ£Ì«ÂÀ¡ÊSota ITO¡Ë¡ü
51 MF.À¥¸ýÂçæÆ¡ÊTaiga SEGUCHI¡Ë¡ü
53 FW.ÅÏÊÕÈ»ÅÍ¡ÊHayato WATANABE¡Ë¡ü
55 FW.µÜ¸¶Í¦ÂÀ¡ÊYuta MIYAHARA¡Ë
57 DF.Æþ¹¾æ¹²ð¡ÊRyosuke IRIE¡Ë*2026Ç¯JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê
58 MF.ÂçÀ¾Ì«ÂÀ¡ÊSota ONISHI¡Ë¡ü
71 GK.¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊShuichi GONDA¡Ë
80 DF.¥ó¥É¥« ¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊBoniface NDUKA¡Ë¡ü
¢£¤ÏÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹Áª¼ê¡¢¡ü¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
