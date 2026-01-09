ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

寒い時期の運動に!軽くてあったかストレッチ性も抜群の【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!

スクリーンショット 2026-01-01 213308


ザノースフェイスのテックエアスウェットフーディは、ドライな肌触りとストレッチ性を兼ね備えたアクティブウェア。コットンタッチのポリエステル素材。従来よりもストレッチ性と軽量性を向上させ、ソフトな肌触りを保ちながらピリングしづらいものにアップデート。裏糸にしなやかで吸放湿性がある再生繊維「リヨセル」を使用することで、着心地が向上し、日常でもアクティブなシーンでも活躍する一枚となっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2026-01-01 213406


気室を持つ3層構造でデッドエアを多く含み高い保温力を発揮。ストレッチ性のあるポリエステルと吸放湿性リヨセルで肌当たりも快適。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2026-01-01 214723


コットンライクな肉厚感とゆとりあるフィットで、快適な着心地。

スクリーンショット 2026-01-01 213426


UPF50+のUVプロテクト機能で日差しに対応。寒い時季のトレーニングから日常まで幅広く活躍する一枚。