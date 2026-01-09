え、こんなに軽いのにこの暖かさ！冬のトレーニングも快適な【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場中‼
寒い時期の運動に!軽くてあったかストレッチ性も抜群の【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのテックエアスウェットフーディは、ドライな肌触りとストレッチ性を兼ね備えたアクティブウェア。コットンタッチのポリエステル素材。従来よりもストレッチ性と軽量性を向上させ、ソフトな肌触りを保ちながらピリングしづらいものにアップデート。裏糸にしなやかで吸放湿性がある再生繊維「リヨセル」を使用することで、着心地が向上し、日常でもアクティブなシーンでも活躍する一枚となっている。
気室を持つ3層構造でデッドエアを多く含み高い保温力を発揮。ストレッチ性のあるポリエステルと吸放湿性リヨセルで肌当たりも快適。
コットンライクな肉厚感とゆとりあるフィットで、快適な着心地。
UPF50+のUVプロテクト機能で日差しに対応。寒い時季のトレーニングから日常まで幅広く活躍する一枚。
