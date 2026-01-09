Cocomi、妹・Koki,撮影の私服ショットで圧巻の美脚披露！ 「のんびりday」のプライベートショット
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは1月8日、自身のInstagramを更新。妹でモデルのKoki,さんが撮影したプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】Cocomi、妹撮影の美脚ショット
また、9枚目にはバイオリニストの中野りなさんとのツーショット、13枚目はそれぞれの名前が入ったおそろいのレザー素材のキーホルダーの写真です。充実した1日であったことが伝わってきます。
(文:勝野 里砂)
「のんびりday」Cocomiさんは「りなとのんびりday。 写真は @koki が撮ってくれました」とつづり、13枚の写真を掲載しました。1枚目には、黒いアウターにグレーのミニスカート、黒いタイツを合わせたコーディネートのCocomiさんが写っています。しなやかな脚が引き立つ装いです。
格好いい私服ショット6日にも私服姿を公開していたCocomiさん。黒いブルゾンに、グレーのデニムパンツ、赤いバッグを身に着けた姿を披露しています。カジュアルな服装ながら、Cocomiさんの上品な美しさと相まって、洗練された印象です。今後もCocomiさんの投稿が楽しみですね。
