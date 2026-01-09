モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは1月8日、自身のInstagramを更新。妹でモデルのKoki,さんが撮影したプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

【写真】Cocomi、妹撮影の美脚ショット

「のんびりday」

Cocomiさんは「りなとのんびりday。　写真は @koki が撮ってくれました」とつづり、13枚の写真を掲載しました。1枚目には、黒いアウターにグレーのミニスカート、黒いタイツを合わせたコーディネートのCocomiさんが写っています。しなやかな脚が引き立つ装いです。

また、9枚目にはバイオリニストの中野りなさんとのツーショット、13枚目はそれぞれの名前が入ったおそろいのレザー素材のキーホルダーの写真です。充実した1日であったことが伝わってきます。

格好いい私服ショット

6日にも私服姿を公開していたCocomiさん。黒いブルゾンに、グレーのデニムパンツ、赤いバッグを身に着けた姿を披露しています。カジュアルな服装ながら、Cocomiさんの上品な美しさと相まって、洗練された印象です。今後もCocomiさんの投稿が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)