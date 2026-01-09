2代目バチェロレッテ、恋人とのラブラブ乗馬ショット公開「ハイブランドの広告かしら」「ステキなお二人」
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2でバチェロレッテを務めた尾崎美紀さん（※崎はたつさき）は1月6日、自身のInstagramを更新。恋人とのプライベートショットを公開し、ファンからは称賛の声が集まっています。
この投稿にファンからは、「ステキなお二人」「可愛くていつも眼福です」「みきさんと馬が一緒に写るとかっこいいから好きです」「ハイブランドの広告かしら」との声が寄せられました。
「可愛くていつも眼福です」尾崎さんは、「明けましておめでとうございます 今年は午年で、行動力・スピード・チャレンジの年らしく(chatGPT) 動きを止めずに挑戦していく1年にします」とつづり、4枚の写真を1枚にまとめた画像を2枚掲載しました。1枚目には、馬に寄り添うオールブラックコーディネートの尾崎さんと恋人が写っています。2枚目は互いに寄り添うラブラブな姿も。
北海道を満喫2025年12月31日にも、恋人とのツーショットを披露していた尾崎さん。2人で北海道旅行を楽しんだことを報告し、スキーウエア姿を公開しています。また、2025年を「たくさんの支えやご縁に恵まれて1年無事に終えることができました。本当に周りの全ての方々のおかげです ありがとうございました！」と振り返りました。
