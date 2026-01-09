『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2でバチェロレッテを務めた尾崎美紀さん（※崎はたつさき）は1月6日、自身のInstagramを更新。恋人とのプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：尾崎美紀さん公式Instagramより）

Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2でバチェロレッテを務めた尾崎美紀さん（※崎はたつさき）は1月6日、自身のInstagramを更新。恋人とのプライベートショットを公開し、ファンからは称賛の声が集まっています。

「可愛くていつも眼福です」

尾崎さんは、「明けましておめでとうございます　今年は午年で、行動力・スピード・チャレンジの年らしく(chatGPT)　動きを止めずに挑戦していく1年にします」とつづり、4枚の写真を1枚にまとめた画像を2枚掲載しました。1枚目には、馬に寄り添うオールブラックコーディネートの尾崎さんと恋人が写っています。2枚目は互いに寄り添うラブラブな姿も。

この投稿にファンからは、「ステキなお二人」「可愛くていつも眼福です」「みきさんと馬が一緒に写るとかっこいいから好きです」「ハイブランドの広告かしら」との声が寄せられました。

北海道を満喫

2025年12月31日にも、恋人とのツーショットを披露していた尾崎さん。2人で北海道旅行を楽しんだことを報告し、スキーウエア姿を公開しています。また、2025年を「たくさんの支えやご縁に恵まれて1年無事に終えることができました。本当に周りの全ての方々のおかげです　ありがとうございました！」と振り返りました。
(文:勝野 里砂)