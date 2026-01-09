ド軍4選手が“全員クリア”　年俸調停を「回避することができた」昨季71試合登板のリリーフ左腕とは2.55億円で契約合意

バンダらドジャース4選手が年俸調停を回避した(C)Getty Images

ドジャースが、リリーフ左腕のアンソニー・バンダ、昨季途中にナショナルズからトレード移籍してきた外野手のアレックス・コール、昨季途中にツインズからトレード移籍してきたリリーフ右腕のブロック・スチュワートの3選手と契約合意に至ったことが明らかになった。

昨季71試合に登板して5勝1敗、12ホールド、防御率3.18の成績を挙げたバンダとは162万5000ドル（約2億5500万円）、コールとは160万ドル（2億5000万円）、スチュワートとは130万ドル（約2億円）でそれぞれ1年契約で合意となった。



現地時間1月7日には、右腕のブラスダー・グラテロルと1年280万ドル（4億4000万円）で合意に至ったことが報じられており、年俸調停に進む選手はいなくなったことになる。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ドジャースは、2026年シーズンに向けた新たな年俸額で合意し、主要選手4名との年俸調停を回避することができた」と伝えている。

