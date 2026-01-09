ヤ軍エースに「失望するかもしれない」地元メディアが“衝撃見解”　TJ手術から復帰目指すも指摘された冷徹な事実

トミー・ジョン手術からの復活を目指すコールに対して、地元メディアが衝撃の見解を示した(C)Getty Images

昨年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休したヤンキースのゲリット・コールについて、「失望するかもしれない」と地元メディアが衝撃の記事を掲載した。

地元のニューヨーク・メディア『EMPIRE SPORTS MEDIA』は「医学的現実と加齢曲線という冷徹な事実は、ヤンキースが大きな失望を味わうことになる可能性を示唆している」とし、「即座にサイ・ヤング賞クラスのフォームを取り戻すと期待するのは、楽観的すぎるだけでなく、危険でさえある」と指摘した。

同メディアは「トミー・ジョン手術から復帰した投手の過去のデータによれば、球速は比較的早く戻るものの、制球力や感覚が安定するまでには、丸々1シーズンを要することが多い」と、現実的な見解を示した。

ヤンキースのエースとして君臨してきた35歳の右腕は、2023年に15勝4敗、防御率2.63の好成績でサイ・ヤング賞に輝いた。26年シーズンの復帰への期待は高まるものの、「すぐに苦難の時期へと変わり、彼はエースというよりも、生き残りをかけてもがく中堅ローテーション級のイニング・イーターのように見えてしまうかもしれない」と、厳しい意見を並べた。