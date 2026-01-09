

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」

明治は、濃厚なヨーグルトと、白桃の香りや甘みをたのしめる贅沢なデザートヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」を、1月13日から発売する。

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」（110g）は、濃厚な乳のコクを贅沢に楽しめるヨーグルトをベースに、上品な香りと甘さの白桃コンフィチュール（コンフィチュールとは、果物を砂糖などと短時間で加熱殺菌したもので、果物の味わいが楽しめることが特長）を組み合わせ、白桃の贅沢なあじわいをデザート感覚で楽しめるヨーグルトになっている。

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇」シリーズは昨年1月に発売し、消費者から「贅沢なおいしさ」「罪悪感なくデザートとして食べられる」「食べ終わった後の満足感が高い」などの声が寄せられ、好評を得ているという。

今回、ヨーグルトのフレーバーの中でもベリー系に次いで人気のある“桃”を、同シリーズ初のフレーバーとして選定した。

同商品の発売を通じヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な食生活に貢献していく考え。

［小売価格］176円（税込）

［発売日］1月13日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp