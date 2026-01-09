アシックスは、スピードと俊敏性を求めるプレーヤーに向けて開発したテニスシューズの最新作「SOLUTION SPEED FF 4（ソリューションスピードエフエフ4）」4品番を、1月15日からアシックスオンラインストア、アシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、アシックスグランフロント大阪で先行発売し、1月22日から全国のスポーツ用品店などで順次発売する。

「SOLUTION SPEED FF」シリーズはスピードを重視するプレーヤーに向けた商品で、今回が4代目となる。東京2020オリンピック競技大会の女子シングルスで金メダル、女子ダブルスで銀メダルを獲得し、アシックスとアドバイザリースタッフ契約を結ぶベリンダ・ベンチッチ選手からの意見を取り入れて開発した。



左から：「SOLUTION SPEED FF 4」「SOLUTION SPEED FF 4 OC」（男性用）

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には、軽量のクッションフォーム材「FLYTEFOAM（フライトフォーム）」を採用した。前モデルに比べて硬度を低くし、クッション性をもたせて接地感をやわらかくすることで、快適性を高めている。また、屈曲性と剛性を向上させた樹脂製の補強パーツ「SPEEDTRUSS（スピードトラス）」を靴底中部およびミッドソール外側のかかと部からつま先部にかけて搭載している。安定性を高めながら、前方への加速時に地面反力を得ることができるよう設計している。



左から：「SOLUTION SPEED FF 4」「SOLUTION SPEED FF 4 OC」（女性用）

オールコート用には、靴底のつま先部先端に独自開発のラバー素材「ASICSGRIP（アシックスグリップ）」を配している。コート上で優れたグリップ性を発揮し、蹴りだし時の最後の瞬間までコートに力を伝達することができる。

アッパー（甲被）は、トップ部分と内側のハトメ（靴ひもの通し孔）部分のパーツを前モデルから変更し、靴ひもがしっかりと固定されるように設計することで、激しい動きによる靴ひもの切れを防ぐ。

［小売価格］1万8700円（税込）

［発売日］1月22日（木）

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp