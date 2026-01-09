

「AJINOMOTO ことばうっかりサポート えごま油の力」

J−オイルミルズは、α−リノレン酸の力で認知機能の一部である「言語流暢性」の維持をサポートする機能性表示食品JOYL「AJINOMOTO ことばうっかりサポート えごま油の力」を2月20日から順次発売する。

同製品は、えごま油100％の機能性表示食品。えごま油とは、えごまの種子を搾った油で、α−リノレン酸を代表とするn−3系脂肪酸をたっぷり含むことが特徴。α−リノレン酸を機能性関与成分として、加齢により低下する認知機能の一部である「言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す力）」を維持することが報告されている。

毎日の食事で無理なく続けられることを目指して開発した同製品は、クセのない味わいに仕上げており、色々な料理や飲み物にかけるだけで手軽に摂取できる。

「AJINOMOTO ことばうっかりサポート えごま油の力」にはα−リノレン酸が含まれる。α−リノレン酸には加齢によって低下する認知機能の一部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す力）を維持することが報告されている。クセのない味わいに仕上げているので、いつもの料理や飲み物にかけて、手軽に摂ることができる。コレステロール0。開封後も鮮度を保つ、鮮度キープボトルとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月20日（金）

J−オイルミルズ＝https://www.j-oil.com