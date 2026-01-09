お笑いコンビ「笑い飯」の西田幸治（51）が、8日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。人気芸人オススメのレシピに声を上げる場面があった。

料理好きだというお笑いコンビ「ダブルアート」のタグは「僕、家でよくお鍋をするんですけど、常夜鍋って知ってますかね？」と切り出し、「豚とほうれん草で食べる鍋なんですけど、僕はそれをアレンジして、ほうれん草ではなくてキャベツを細く切る」と説明。「それをしゃぶしゃぶにして、ポン酢ではなくてそばつゆで食べる」と解説した。

そして「そのそばつゆにガリを入れる。それがめちゃくちゃフルーティーでうまい、あっさり食えて」とオススメすると、相方の真べぇは「見た目とトークが合うてない」とツッコミ。海原ともこも「ずーっとウワサで後輩の人から、“タグさんて、めちゃくちゃ1番ぐらいお笑いにうるさくて”って聞いてたから…えっ？キャベツを細く切って？」とイメージとのギャップに驚いた。

さらにタグが「それでシメはそばでもいいんですけど、中華そばを入れて、最後にブラックペッパーを振って食べる」と続けると、西田は「うわ！なんやそれ、うまそ！」と興味津々の様子だった。