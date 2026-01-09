観光地として人気のある長崎と沖縄が、米有力紙から高い評価を受けました。ニューヨーク・タイムズが「今年行くべき」と推す世界52か所の中に、日本からこの2か所が選ばれました。その背景や、同紙で取り上げられているおすすめスポットなどを紹介します。

■編集者などが選ぶ「行くべき旅行先」

森圭介アナウンサー

「アメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズが毎年1月に発表している『今年行くべき52か所』が発表され、その中に日本から2か所、長崎と沖縄が選ばれました。1年間の週の数と同じ52か所を行くべき旅行先として、同紙の編集者などが選んでいるということです」

■「訪れるべき大きな意味がある」長崎

森アナウンサー

「ではどうして今年、長崎と沖縄が選ばれたのか。まずは長崎です。17番目にその名前が書いてありますが、NYタイムズは長崎を『かつての惨禍が新たな関心を呼ぶ不屈の都市』と表現しています」

「日本は去年、戦後80年を迎えました。1945年に原爆が投下された長崎は、『核拡散の脅威が世界に広がる中で、長崎を訪れるべき大きな意味がある』と評価をしています」

鈴江奈々アナウンサー

「私も資料館に行きました。当時の写真を見ると、改めて原爆の恐ろしさを身をもって感じることができるので、ぜひ世界の皆さんに訪れてもらいたいですよね」

森アナウンサー

「より平和の大切さを感じる都市であり、NYタイムズはそういった理由で長崎を選んでいます。確かにNYタイムズには原爆に関するものも記されています」

■地元の人が選ぶ…長崎のおすすめ料理

森アナウンサー

「長崎は、グルメに関してもいろいろ紹介されています。長崎のグルメと言ったら何が思い浮かびますか？」

忽滑谷こころアナウンサー

「カステラ・皿うどん・長崎ちゃんぽん・角煮まん…」

直川貴博アナウンサー

「佐世保バーガーとかおいしいですよね」

森アナウンサー

「他にはミルクセーキが紹介されています」

忽滑谷アナウンサー

「高校の時に長崎に修学旅行に行って、カフェに置いてあったイメージがあります」

直川アナウンサー

「フローズン状で、飲むというよりも“食べ飲む”みたいな感じでした」

森アナウンサー

「一般的に牛乳と卵などを混ぜ合わせた甘い飲み物だそうですが、長崎の郷土料理で、飲み物というよりもジャリジャリ食べるのが特徴ということです」

「このミルクセーキを提供しているお店として、NYタイムズに紹介された喫茶店『珈琲 冨士男』の川村達正マスターは、メディアなどから問い合わせが来て初めて知ったそうです。『信じられない』と話していました」

■地元の人がおすすめする「卓袱料理」

森アナウンサー

「地元の方に、それ以外の魅力を聞きました。長崎県庁の方によると、ちゃんぽんやカステラはもちろんですが、それと並ぶくらいおすすめなのが『卓袱（しっぽく）料理』というものです。大きな丸い円卓を卓袱と言い、これを取り囲んで楽しむ宴会料理のことです」

「長崎と言えば日本の玄関口ですから、外国との交流もありました。中国やオランダの料理が合わさったものが提供されて、海鮮などいろんなものが出るそうです。一般的にはお吸い物で始まり、お汁粉で終わるものです」

「県内のお店でも味わえるそうです。こういうのを見ると、行ってみたくなりますよね」

忽滑谷アナウンサー

「日本人の我々でも知らない魅力がまだまだいっぱいあるということですね」

■「唯一無二の壮麗な城が再び公開へ」

森アナウンサー

「もう1つの行くべき場所が沖縄です。NYタイムズは沖縄を『壊滅的な火災を経て、唯一無二の壮麗な城が再び公開へ』と表現しています。2019年10月、火災によって焼失した世界遺産の首里城。今年の秋に正殿の復元工事が完了予定だということです」

「火災の時には大きなニュースになりました」

鈴江アナウンサー

「沖縄の皆さんも、そして日本中の皆さんも本当にショックを受けた火災でしたよね」

■「うれしい」…地元では喜びの声

森アナウンサー

「（NYタイムズで）今年選出されたことについて、沖縄では喜びの声が聞かれました」

沖縄県民

「とってもうれしいです。私は商売している関係上、大勢の方がいらっしゃるのは楽しみ」

別の県民

「インバウンドがあふれることを（祈る）。地域で元気に盛り上げていこうかな」

森アナウンサー

「しばらく正殿を見ることができませんでしたが、工事が完了したら改めてもう1回行きたいという旅行客の皆さんも多いのではないでしょうか」

■首里城だけじゃない…他のおすすめも

森アナウンサー

「ただ、工事が完了するのは秋の予定です。『秋まで待てない』ということで、NYタイムズが沖縄の他の場所も紹介しています。まずは、那覇空港から車で約1時間の読谷村で開催中のイベント『琉球ランタンフェスティバル』です」

直川アナウンサー

「きれいで迫力があって。映えますね」

森アナウンサー

「（映像の）奥に石垣が見えます。琉球時代を表した沖縄情緒あふれる場所で、約3000個のランタンが使われています。冬でも沖縄を盛り上げようと3月31日まで開催されています（入園料は大人1800円）」

「紹介されたことを受けて、担当者は『かなり驚きました。世界的な評価を受けて光栄です』と話していました」

「他にもあります。（沖縄本島の）本部港からフェリーで約30分のところにある伊江島で、4月25日から11日間行われる『伊江島ゆり祭り』です」

「（写真で）白く見えるのはユリで、地元のユリと海外の品種も含めた100品種が一面に咲き誇り、去年は10日間で1万3000人が訪れました。日本に住む我々も行ったことがないようなところをNYタイムズに教えてもらったということですね」

鈴江アナウンサー

「知らない沖縄がまだまだありますね」

■海外の“今年ならでは”スポット

森アナウンサー

「（選ばれたのは全体で）52か所でいろんな都市があり、今年ならではの場所も選ばれています。その1つがアメリカ・テキサス州のダラスです。その理由はサッカーのFIFAワールドカップ（W杯）です」

「今年のW杯で開催される試合数が一番多いのがダラスだということです。そう言われてみると、今年ダラスは盛り上がってるのかな、行ってみたいなと思う方もいるかもしれません」

「もう1つは、インドのバンダウガルです。最高のトラの見学ができるそうです。保全活動の成果で、今年開業のリゾート施設でも野生のトラを見ることができるということです」

「もちろん歴史があったり、意味合いがあったりという都市もありますが、今年ならではという場所も選ばれています。52か所いろいろ見てみて、ちょっと行ってみたいなという気持ちもするかもしれません」

「私は以前選ばれた山口に訪れたこともありますが、やはり選ばれて観光客が増えたという方もいらっしゃいました。スポットライトが当たってそのまちの良さが改めて見つかるという部分があるかもしれません」

鈴江アナウンサー

「これを機に、日本にいる私たちも訪れてみようというきっかけになるかもしれないですね」

森アナウンサー

「長崎と沖縄は、さらに盛り上がるかもしれません」

（1月8日『news every.』より）