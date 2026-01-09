「マリオテニス フィーバー」の紹介映像と公式サイトが公開登場キャラクターや収録モードはシリーズ最大ボリューム
【マリオテニス フィーバー】 2月12日 発売予定 価格： パッケージ版 8,980円 ダウンロード版 7,980円
任天堂は、2月12日発売予定のNintendo Switch 2用スポーツ「マリオテニス フィーバー」について、紹介映像と公式サイトを公開した。
今回公開された映像では、30種類の「フィーバーラケット」、シリーズ最多となる登場キャラクター、シリーズ最大ボリュームの収録モードの一部などが、ゲームプレイ映像を交えながら紹介されている。
また、公式サイトも開設されており、こちらでもゲーム内容を確認できる。
□「マリオテニス フィーバー」公式サイト【マリオテニス フィーバー 紹介映像】 【フィーバーラケット】
ファイアラケット
ビューゴーラケット
ドロドロラケット
キラーラケット
サンダーラケット
ドッスンラケット
メタルラケット【キャラクター】
シリーズ最多の38キャラクター
クリボー
トッテン
パックンフラワー
ベビィワリオ
ベビィワルイージ【収録モード】
トーナメント
ミッションタワー
スイングモード
リングショット
フォレストコートマッチ
ピンボールマッチ
ラケットファクトリーマッチ
ワンダーコートマッチ
アカデミーで基本操作を学ぶトレーニング
練習を兼ねたミッション
立ちはだかるボスとのバトルも
(C)Nintendo/CAMELOT