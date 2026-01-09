【マリオテニス フィーバー】 2月12日 発売予定 価格： パッケージ版 8,980円 ダウンロード版 7,980円

任天堂は、2月12日発売予定のNintendo Switch 2用スポーツ「マリオテニス フィーバー」について、紹介映像と公式サイトを公開した。

今回公開された映像では、30種類の「フィーバーラケット」、シリーズ最多となる登場キャラクター、シリーズ最大ボリュームの収録モードの一部などが、ゲームプレイ映像を交えながら紹介されている。

また、公式サイトも開設されており、こちらでもゲーム内容を確認できる。

□「マリオテニス フィーバー」公式サイト

【マリオテニス フィーバー 紹介映像】【フィーバーラケット】

ファイアラケット

ビューゴーラケット

ドロドロラケット

キラーラケット

サンダーラケット

ドッスンラケット

メタルラケット

【キャラクター】

シリーズ最多の38キャラクター

クリボー

トッテン

パックンフラワー

ベビィワリオ

ベビィワルイージ

【収録モード】

トーナメント

ミッションタワー

スイングモード

リングショット

フォレストコートマッチ

ピンボールマッチ

ラケットファクトリーマッチ

ワンダーコートマッチ

アカデミーで基本操作を学ぶトレーニング

練習を兼ねたミッション

立ちはだかるボスとのバトルも

(C)Nintendo/CAMELOT