「ドラ恋」糸原美波、結婚を発表 お相手は俳優・門脇慎剛 ともに「劇団4ドル50セント」出身
【モデルプレス＝2026/01/09】女優の糸原美波（29）、俳優の門脇慎剛（31）が1月8日、それぞれのSNSを更新。結婚したことを発表した。
◆糸原美波＆門脇慎剛、結婚発表
糸原と門脇は連名で「この度、結婚いたしました」と報告。「これからは夫婦としてお互いに支え合い皆様への感謝の気持ちを忘れず一日一日を大切に歩んでまいります」と伝え、「引き続きそれぞれの仕事にも真摯に向き合いより一層精進してまいりますので今後とも夫婦共々よろしくお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆糸原美波プロフィール
糸原は1996年8月4日生まれ、奈良県出身。2017年に秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団し、”美人すぎる劇団員”として注目を集めた。2019年に退団。「恋愛ドラマな恋がしたい 〜Kiss On The Bed〜」（ABEMA／2020）で話題を呼んだ。主な出演作は、ドラマ「会社は学校じゃねぇんだよ」（ABEMA／2018）、「海月姫」（フジテレビ系／2018）、「30までにとうるさくて」（ABEMA／2022）など。
◆門脇慎剛プロフィール
門脇は1994年7月8日生まれ、大阪府出身。2017年に秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」の劇団員になり、舞台を中心にドラマや音楽番組に出演。2019年に退団後、2021年、中国のオーディション番組「Chuang2021（創造営2021）」、2022年、ボーイズグループオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」に参加。現在はTikTokやYouTubeチャンネル「しんしん堂」のリーダーで、動画の出演、脚本、編集全てを担当している。
