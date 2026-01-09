見取り図リリー、ニューヨーク屋敷の“1000万円”愛車でのドライブショット公開「かっこいい車内」「洗練されてる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】お笑いコンビ・見取り図のリリーが1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が運転する愛車に乗車する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉本人気芸人「かっこいい車内」“1000万円”愛車ドライブショット
リリーは「屋敷の車で送ってもらいました」とつづり、ドライブ中の屋敷のオフショットを投稿。「aikoさんの曲が流れだした時、沿道から花火が上がってるのが見えました。ハッピーニューイヤー！」と夜のドライブを楽しんだことを明かし、運転を担当している屋敷の自然体な表情を公開している。また、屋敷は2025年6月に約1000万円で「アウディ・Q5」を購入したことを明かし、話題を呼んでいた。
この投稿には「雰囲気が素敵」「日常感が伝わる」「かっこいい車内」「洗練されてる」「自然体でいい」「仲良しで素敵」「見ていて和む」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉本人気芸人「かっこいい車内」“1000万円”愛車ドライブショット
◆リリー、屋敷裕政の愛車内オフショット公開
リリーは「屋敷の車で送ってもらいました」とつづり、ドライブ中の屋敷のオフショットを投稿。「aikoさんの曲が流れだした時、沿道から花火が上がってるのが見えました。ハッピーニューイヤー！」と夜のドライブを楽しんだことを明かし、運転を担当している屋敷の自然体な表情を公開している。また、屋敷は2025年6月に約1000万円で「アウディ・Q5」を購入したことを明かし、話題を呼んでいた。
◆リリーの投稿に反響
この投稿には「雰囲気が素敵」「日常感が伝わる」「かっこいい車内」「洗練されてる」「自然体でいい」「仲良しで素敵」「見ていて和む」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】