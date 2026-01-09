【「仮面ライダーゼッツ」新商品】 1月9日 公開

バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連新商品情報を1月9日に公開した。各商品は1月16日より予約受付を開始する。

現在放送中の特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するなりきり玩具やソフビの新情報が公開された。なりきり玩具からは「変身ベルト DXロードインヴォーカー」、「DXブレイカムブレイカー」などがラインナップ。

ソフビは「ライダーヒーローシリーズ ロードスリー」、「ライダーヒーローシリーズ ロードファイブ」が登場する。

変身ベルト DXロードインヴォーカー

1月31日 発売予定

価格：8,030円

「仮面ライダーゼッツ」より3人のロードに擬装できる「変身ベルト DXロードインヴォーカー」が商品化。付属の「エクストラカプセム」、「ショックカプセム」、「パニックカプセム」をそれぞれベルトにセットすることで、ロードスリー、ロードファイブ、ロードシックスへの擬装遊び、必殺技遊びが楽しめる。

DXブレイカムブレイカー

1月31日 発売予定

価格：4,950円

「仮面ライダーゼッツ」より3人のロードが使用する武器「DXブレイカムブレイカー」が商品化。

ブレードパーツの付け替えで、ブレードモード・ナックルモード・シュートモードの3つのモードに変形でき、「ブレイカムブレイカー」のトリガーを引くと攻撃音が発動し、さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。モードに応じて攻撃音や必殺技音が変化する。

また、別売りの「変身ベルト DXロードインヴォーカー」と連動する「クリアカプセム」1個付属する。

DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスターセット

1月31日 発売予定

価格：12,980円

本商品は「DXナイトインヴォーカーバックル」と「DXブレイカムバスター」がセットになった商品。

DXライダーカプセムシングルボックス04

1月31日 発売予定

価格：各550円

「仮面ライダーゼッツ」に登場するカプセムをなりきり玩具化したもの。

「DXライダーカプセムシングルボックス04」ではプラズマカプセム・イレイスカプセム・クリアカプセムの3種がラインナップ。別売りの仮面ライダーゼッツなりきりアイテムにセットすることでフォームチェンジ遊びや必殺技遊びが楽しめる。

DXライダーカプセムシングルボックス05

1月31日 発売予定

価格：各550円

「仮面ライダーゼッツ」に登場するカプセムをなりきり玩具化したもの。

「DXライダーカプセムシングルボックス05」ではエクストラカプセム・ショックカプセム・パニックカプセムの3種がラインナップ。別売りの「変身ベルト DXロードインヴォーカー」や「DXブレイカムブレイカー」にセットすることで変身遊びや必殺技遊びが楽しめる。

ライダーヒーローシリーズ ロードスリー

1月31日 発売予定

価格：880円

ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」で「仮面ライダーゼッツ」に登場するロードスリーを立体化。全高約14cmで遊びやすいサイズ感と劇中のデザインが再現されている。

ライダーヒーローシリーズ ロードファイブ

1月31日 発売予定

価格：880円

ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」で「仮面ライダーゼッツ」に登場するロードファイブを立体化。全高約14cmで遊びやすいサイズ感と劇中のデザインが再現されている。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映