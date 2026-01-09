新感覚“食べるラテ”ドーナツ登場!過去の人気商品「フォンダンショコラブリュレ」「ベルギーチョコムースファッション」も販売【JACK IN THE DONUTS】
ビッグクリエイトが展開する『JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)』では、冬の期間限定商品を販売する。
第1弾では1月14日から復刻チョコドーナツ2種を、第2弾では1月28日から食べるラテドーナツ4種を期間限定で販売する。いずれも、全国の『JACK IN THE DONUTS』計33店舗で取り扱う。無くなり次第終了。
JACK IN THE DONUTS 冬の期間限定メニュー
冬の期間限定商品第1弾として、過去の期間限定商品で特に好評だった“チョコドーナツ”を、“復刻チョコ”シリーズとして再販売する。ラインアップは全2種。
◆「フォンダンショコラブリュレ」税込385円
なめらかで濃厚なチョコソースがたっぷり入ったフォンダンショコラをイメージしたブリュレドーナツ。人気の味わいはそのままに、より口どけのよい生地へとリニューアル。チョコレートのコクをさらに感じられる仕上がりになっている。
フォンダンショコラブリュレ
◆「ベルギーチョコムースファッション」税込297円
オールドファッション生地にベルギーチョコムースを絞り、チョココーティングで仕上げたリッチな味わい。昨年と同様にカカオの風味とほろ苦さが楽しめ、甘さが苦手な人にもおすすめできる味わいに仕上げた。
ベルギーチョコムースファッション〈1月28日〜ラテをドーナツにした新感覚スイーツ〉
冬の期間限定商品第2弾では、寒い季節の定番ラテをドーナツにアレンジした“食べるラテ”シリーズを販売する。ラインアップは全4種。
◆「バタースコッチラテファッション」税込275円
見た目の華やかさと味の奥行きを両立した、シリーズを象徴する商品。
バタースコッチのコク、ラテのやさしい口当たりをドーナツで表現し、バターの深みとコクのある濃厚キャラメル風味のドーナツに仕上げた。トッピングのカラメルクッキーがアクセントになっている。
バタースコッチラテファッション
◆「チャイティーラテファッション」税込275円
スパイスが香るチャイティーをドーナツで表現した。甘さの中にスパイスの深みが感じられる味わいで、チャイの香りに包まれる、ひと味違ったオールドファッションに仕上げた。
チャイティーラテファッション
◆「マシュマロココアラテ生マラサダ」税込429円
ほっとする甘さのココアチョコと焼きマシュマロ、ホイップを組み合わせた冬限定の生マラサダ。
マシュマロココアラテ生マラサダ
◆「ホワイトモカ生マラサダ」税込385円
バニラとホワイトチョコ、エスプレッソを使用したホイップを組み合わせた生マラサダ。
ホワイトモカ生マラサダ