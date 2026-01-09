昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセーストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が８日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で始まった。

開式にあたり、次男の２代目林家三平があいさつした。気丈に振る舞いつつも、母を送る呼びかけのときにでは声を詰まらせる場面もあった。

【林家三平あいさつ全文】

本日は母のためにお集まりくださいましてありがとうございます。ご案内の通り、母は昨年の１２月２４日、クリスマスイブの夜の８時半過ぎに旅立ちました。

さかのぼること６時間前、私は母と病室におりました。母といっぱい話をしました。と言っても、母の体はずいぶんと弱っていて、うなずくことしかできません。一方的に私がしゃべったったと言っても過言ではありません。クリスマスイブの楽しい家族のパーティー。正月みんなで集まった、にぎやかな一門の会。そして何だかわからないけど私の結婚式の後のハネムーンについてきてしまいました。そんな思い出を話すたびに、母はにこっとほほえんでくれました。

「母さん、ありがとう」。手を握ると、細くなった母の手が私を握り返してくれました。そして大きく２回、うなずいてくれたんです。「母さん、俺仕事だから行ってくるね。また明日来るからね」。そう言うとはっきりと分かる声で「行ってらっしゃい」と言ってくれました。それが母との最後の言葉となりました。

母さん。今日は私たちが送る番です。家族、一門、そして母のことをしのんでくれた皆さん。大きな愛をいっぱいありがとう。

一言言わせてください。東京大空襲で亡くなった家族のもとに行くんだね。大好きだったお父さんのそばに行くんだね。その前に一言。母さん、行ってらっしゃい。

本日はどうもありがとうございます。