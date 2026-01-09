マイメロディがチキンナゲット＆クロミはモスチキンに変身 モスバーガーコラボ第3弾
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2月5日から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」のオリジナルマスコットと人気サイドメニューがセットになった『チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット』『モスチキン×クロミ マスコットセット』（各税込1200円）を数量限定で販売する。また、1月14日から28日の間、ネット特別予約注文を受け付ける。
【写真】サクサク衣に包まれたマイメロディ＆クロミ
同店ではこの冬、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーより、複数の企画を実施。第3弾となる今回のコラボレーションでは、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンに変身した、かわいい手のひらサイズのマスコットが登場する。マスコットはやわらかな手触りのぬいぐるみキーホルダーで、このマスコットとサイドメニューを組み合わせた数量限定セットを販売。
今回、人気キャラクターのオリジナルマスコットセットを店頭で販売する際の混乱を緩和し、好きなキャラクターを公平に届けるため、ネットでの特別予約注文を受け付ける。ネット特別予約注文では、一人1種類につき2セットまで（計4セットまで）と購入を制限する。
