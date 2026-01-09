親は、子どもや孫の年齢にかかわらず何かと世話を焼きたいものですが、老後の家計では使えるお金に限りがあります。自分たちの資産状況を顧みず、無制限に援助するわけにはいきません。お正月が過ぎても一向に帰る気配のない娘と孫……70代夫婦はどう対応したのでしょうか。牧野FP事務所合同会社の牧野寿和CFPが解説します。

娘婿からの「まさかの電話」

Aさん（76歳）と妻のBさん（70歳）は、都心から新幹線で2時間ほどの地方都市に住んでいます。年金は夫婦で月25万円と、贅沢こそできませんが、戸建住宅で悠々自適な老後を過ごしていました。

ある日、そんな夫婦のもとに、都内に住むひとり娘Cさん（36歳）の夫から「今度の年末年始は母子だけで帰省するのでよろしくお願いします」と電話がありました。

電話を取った妻のBさんが理由を聞くと、「自分の浮気が原因でCさんから離婚を迫られて、いくら謝っても許してもらえない。なんとか離婚を思いとどまるよう説得してほしい」と言うのでした。

驚いたBさんは、ひとまず電話の内容をAさんに話しました。その結果、Cさんからこの話があるまで、Dさんから電話があったことは黙っていることにしたそうです。

娘からの告白

娘と孫が帰省して数日が経過。正月の三が日が過ぎ、いつもなら都内の自宅に帰る日程にもかかわらず、一向に帰る気配のない母の異変に気付いた9歳の孫娘が「パパが怒るから早く帰ろうよ」と急かします。

Aさんは、娘が切り出しやすいようにと、あえて「そろそろ3学期じゃないか？ ウチとしてはいつまでいてくれてもいいが、そんなわけにもいかんだろう」と話しかけます。

すると、ついにCさんから「離婚したい」と話がありました。話を聞くと、離婚以外にも夫の普段の振る舞いに精神的に追い込まれていたとのこと。

夫婦は、娘から話を聞くことができ、まずはホッとしたそうです。それと同時に、愛娘と孫を守るため、たとえDさんの言い分に正当性があったとしても、いまはDさんのもとへ帰すわけにはいかないと考えたといいます。

離婚の実態

厚生労働省「令和4年度『離婚に関する統計』の概況」によると、結婚した男女のおよそ3組に1組は離婚しているようです。

また令和5年司法統計によると、離婚の申立て理由として夫妻ともに多いのが「性格が合わない」で、次に夫からは「精神的に虐待する」、「異性関係」と続き、妻からは「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」と続きます。なお、妻が申立人となる割合は夫の3倍です。

［図表］申立人別離婚の動機 出典：裁判所「令和5年 司法統計年報（家事編）令和7年9月更新版」より引用。

援助はしてやりたいが…70代夫婦の家計事情

AB夫妻の収入は、月25万円の年金のみです。また定期的に通院もしており、とてもCさんや孫の面倒をみる経済的な余裕はありません。

資産は自宅の土地と家屋と、約500万円の預貯金です。

もっともCさんは、早急に離婚して、自身も仕事を探して自立したいとのことでした。ただ、その間の生活は、独身時代の貯金を取り崩すので、しばらくは実家に住まわせてもらい、孫も実家から小学校に通学させたいと言います。

Cさんのその後

それから数ヵ月後、Cさんは正式に離婚。就職先と実家どちらにも近いアパートを見つけて、母子で暮らす準備を始めています。

親権はCさんが持ちますが、Dさんに慰謝料も養育費も請求しないといいます。その理由は、結婚以来その場しのぎの嘘をつかれ、その度に裏切られるのがつらかった、なにより早く離婚を成立させたかったと、Cさんが話してくれたそうです。

なお、ひとり親家庭等には、児童手当や児童扶養手当のほか、資格や知識を習得するための「母子（父子）家庭自立支援給付金」といった支援制度があります。居住の自治体が担当窓口です。

今回紹介した事例は、娘のCさん自身に自立の意思があったことが救いです。ここでダラダラと同居生活が長引いてしまうと、AB夫妻の家計が圧迫され、最悪の場合共倒れしてしまう危険もありました。

離婚を検討する当事者はもちろん、親としても子どもが自立できるよう、各種手当・給付金や相談窓口など、「助けてもらえる場所」を把握しておくとよいでしょう。



牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員