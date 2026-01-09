日頃から倹約堅実な年金生活を送っていても、ついつい孫にはお小遣いを与えたくなってしまう……。本記事では、保坂隆氏の著書『楽しく賢くムダ知らず 「ひとり老後」のお金の知恵袋』（明日香出版社）より、一部を抜粋・編集し、年金生活を送るおじいちゃん・おばあちゃんのための、孫との「適切な関わり方」を解説します。

かわいい孫にもお小遣いは与えすぎない

ひとり暮らしをしているところに、子供や孫が遊びに来てくれるのはうれしいものです。そんなとき、孫にお小遣いやプレゼントをあげて、「おばあちゃん（おじいちゃん）、大好き！」なんて言われたら、なんでもしてあげたくなってしまうかもしれません。

お金に余裕のある現役時代は、それでもいいかもしれません。しかし、リタイア後は現役時代のように十分な収入があるとは限りません。年金だけでは足りず、預貯金を切り崩して生活しているシニアも多いはずです。

このような暮らしをしているのなら、気前のいいおばあちゃん、おじいちゃんをいつまでも演じる必要はないと思うのですが、いかがでしょうか。

そんなことを続けていると、孫は祖父母に何かしてもらうのが当たり前と思うようになり、「いつでも頼めばお小遣いがもらえる」「買ってくれないのはおかしい」と、思い違いをすることにもなりかねません。

ときには「孫のおねだり」を断る勇気も必要

長年おつきあいのある、ひとり暮らしの女性患者さんからこんな話を聞きました。

「私には、中学に入ったばかりの孫がいます。お正月のこと、久しぶりに息子夫婦と里帰りしてくれたので、感謝の気持ちもあってお年玉に1万円あげました。年金暮らしで生活に余裕はありませんが、とても喜んでくれたので、そのときは『あげてよかった』と思いました。その後、ゴールデンウィークにも遊びに来てくれたので、お小遣いを5,000円あげました。もちろん、喜んでくれましたよ」

先日、その彼女のもとにお孫さんから電話があったそうです。「『夏休みも、おばあちゃんのところに遊びに行きたいのだけど、パパとママは忙しくて一緒に行けそうもないんだ。だから、電車賃を出してくれない？』と言うんです。1万円くらいほしいと言ってきましたけど、それほど余裕があるわけではないので即答できませんでした」

もちろん、お孫さんに「年寄りから金をむしり取ってやろう」という気持ちはないのでしょうが、お小遣いをあげることがたび重なると、孫はおばあちゃんを財布代わりと見てしまいそうです。

自分のために「孫のおねだり」を断る勇気

では、そうした思い違いをさせないためにはどうしたらいいのでしょうか。「おばあちゃん（おじいちゃん）は年金という国から出るお金だけで暮らしているので、それほど生活に余裕があるわけじゃないんだよ。だから、一年に一度くらいしかお小遣いはあげられないからね」と、包み隠さず孫に伝えることです。

ほとんどのシニアは、「そんなことを言ったら孫に嫌われてしまう」「二度と遊びに来てくれなくなる」という不安から、なかなか本音を言えないようです。

しかし、それでは孫との関係が愛情ではなく、単なるお金のつながりになってしまうでしょう。

言うまでもありませんが、孫へお小遣いをあげるために食事を抜くとか、お金を借りるというのは、もってのほかです。

孫のおねだりを拒絶するのはつらいものがあるかもしれませんが、そうすることが孫のため、孫への愛情だと理解してください。

保坂 隆

保坂サイコオンコロジー・クリニック院長