ファンの期待に応え国内仕様の「WRX」にMT搭載！

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は2026年1月9日、「東京オートサロン2026」においてSTIコンプリートカーの最新作「WRX STI Sport ＃（シャープ）」（プロトタイプ）を世界初公開しました。

現行型「WRX」の日本仕様としては初となる6速マニュアルトランスミッション（MT）を搭載するスポーツセダンです。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

今回の開発の背景には、スバルが掲げる「パフォーマンスシーンを際立たせる」というブランド戦略があります。

WRX STI Sport ＃の開発責任者であるSTI 開発副本部長 高津益夫氏は、「MT車を乗り続けていらっしゃるお客様から、WRXのMT車を国内に展開してほしいとの熱い要望をたくさんいただきました」と語り、ファンの期待に応える形でプロジェクトが始動したと言います。

そして、スバルのCTOである藤貫哲郎氏が掲げる、既存のアセットを組み合わせて「もっと気楽・気軽で楽しいクルマを出していきたい」という方針のもと、海外向けアセットを活用することで国内向けMTモデルが実現しました。

WRX STI Sport #のエンジンには、最高出力275PS、最大トルク350Nmを発揮し、全域で力強い加速を発揮する2.4リッター水平対向4気筒直噴ターボエンジン“DIT”を搭載。ここに日本仕様初となる6速MTと、ビスカスLSD付センターデフ方式AWDが組み合わされ、ダイレクトな操舵感を実現しました。

特筆すべきは、MT化による軽量化を最大限に引き出す足回りのトータルチューニングです。今回、右ハンドルMT車専用に新開発された「フレキシブルドロータワーバー」は、ストラットタワーを内側に引き込みプリロードをかける独自の機構を採用。

これについて高津氏は、「車体構造の遊びを抑え、荷重伝達の遅れを改善することで、ストレスなく素直に曲がるハンドリング性能をさらに向上させました」と解説します。

さらに、床下やリアバンパー内側にもプリロードをかける「フレキシブルドロースティフナー」を配し、操舵初期の応答性を研ぎ澄ませました。

足元には、従来の18インチからインチアップしたマットグレイ塗装の19インチアルミホイールと、245／35R19サイズのブリヂストン製「ポテンザ S007」を装着。

このハイパフォーマンスタイヤに、「ノーマル／コンフォート／スポーツ」の3モードを備えたZF製STIチューニング電子制御ダンパーを組み合わせることで、日常の扱いやすさとサーキット走行にも耐えうる圧倒的な安定性を両立させています。

外観は、空力性能を追求したブラック塗装の小型トランクスポイラーや、マットグレイ塗装の19インチアルミホイールにより、精悍な「大人のスポーツ」スタイルに仕上げられています。

ブレーキにはゴールド塗装のbrembo製対向キャリパー（フロント6ポット、リヤ2ポット）を採用し、圧倒的な制動力と存在感を放ちます。

室内空間についても、「一目見て走りの楽しさを予感できる装備」として、ブラックを基調にイエローのアクセントを効かせたレカロ製フロントシートや、操作性に優れた本革巻シフトノブを採用し、スポーティさを際立たせました。

WRX STI Sport #は2026年春に正式発売されます。価格や販売台数、販売方法などは発売が近づいたタイミングで明らかにされる予定です。