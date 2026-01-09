井上芳雄、デビュー25周年記念ブック発売へ　ファンクラブで先行予約開始

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』（ぴあ／2026年2月14日発売）の先行予約が1月7日より井上芳雄オフィシャルファンクラブで開始された。

【写真】『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』収録カット

本書はミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念したアニバーサリーブック。「ミュージカル界のプリンス」時代を経て、今や「歌に芝居にMCもできるミュージカルスター」となるまでのクロニクル・挑戦記を収録。撮り下ろしグラビア、25年の軌跡を振り返るロングインタビュー、盟友との特別対談に加えて、井上芳雄が今もっとも熱い視線を送る韓国・ソウルでのロケも敢行された。

本書を井上芳雄オフィシャルファンクラブで予約すると、撮り下ろし写真を使用したオリジナルのダブルチケットホルダーがファンクラブ購入特典として付属される。表側は表紙カバーのアザーカットを、内側はマチネとソワレをそれぞれイメージしたカットが使用されている。

また1月13日（火）より、オフィシャルファンクラブ以外の3販路でも購入特典付きの予約が開始。特典として撮り下ろし写真を使用したスマホステッカー（ショップ別絵柄違い）が付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）