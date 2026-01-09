山本幸久『花屋さんが夢見ることには』刊行へ　人気作の続編が登場

山本幸久『花屋さんが夢見ることには』（ポプラ社）が2026年1月26日に発売される。

美大生のミドリは、絵を描くことが好きだった。誰より真面目にキャンバスに向き合ってきたけれど、それだけでは生きていけない現実も知っている。才能あふれる人々の中で、自分はどう絵と向き合えばいいのか。答えが見えないまま、日々が過ぎていく。そんなミドリのアルバイト先は、駅前の花屋さん「川原崎花店」で、今日もいろんな人がやってくる。

女子高校野球で全国優勝を目指す千尋。アイドルになれなかった響。誰かを祝う花や、自分をねぎらう花ーー。その一輪一輪に、夢の欠片が詰まっている。願いのこもった花を届けながら、ミドリは自分の夢を見つめなおし......。

本書は駅前の小さな花屋さん「川原崎花店」を舞台にした『花屋さんが言うことには』の続編。1巻目は国内累計11万部の大ヒット作となり、海外からも熱烈なオファーが殺到。「花」という切り口が好評を博し、20か国で翻訳が決まっている。

■著者プロフィール山本幸久（やまもと・ゆきひさ）1966年東京生まれ。2003年『笑う招き猫』で 第16回小説すばる新人賞を受賞し、 作家デビュー。主な作品に『ある日、アヒルバス』『幸福ロケット』『店長がいっぱい』『誰がために鐘を鳴らす『花屋さんが言うことには』『友だち以上超能力者未満』など多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）