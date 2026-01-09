実兄から「どうして公表したの？」子宮頸がん前の切除手術を報告した井口綾子さんの願い「偏見を向けられても、同じ思いをする女性が少しでも減ってくれれば」

2025年の10月22日、自身のインスタグラムで「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けたことを報告したタレントの井口綾子さん。子宮頸部高度異形成とは、子宮頸がんの前段階にあたる状態。自覚症状がないことが多い病気になぜ気づくことができたのか。公表に至った複雑な心境についても聞いた。（前後編の前編）

【画像】手術前を思い出し、時折言葉を詰まらせながらも取材に応じてくれた井口さん

命は大事だけど出産もあきらめたくない

──病気がわかったのは、受診したレディースクリニックでたまたま子宮頸がんの検査を受けたことだったそうですね？

井口綾子（以下同） 実はコロナ禍に生理不順になり、低用量ピルを飲み始めていたんです。半年に１度くらい血液検査をするのですが、そのタイミングで「子宮頸がんの検診も受けてみませんか？」と言われたことがきっかけでした。

確かに今まで婦人科系の検査は一度もしたことがなかったですし、そのときはほんの軽い気持ちで受けたんです。

それが2024年の春くらい。子宮頸部をこすって細胞を採取するのですが、検査の結果、中等度異形成と診断されました。子宮頸部異形成は軽度・中等度・高度に分類されていて、軽度と中等度の場合、自然治癒する可能性もあるので経過観察をします。

私はそれまで大病をした経験もないくらい健康体でしたし、少し不安を抱きつつも、それほど深刻に捉えてもいなくて。「まあ、きっと正常に戻るだろう」とポジティブに考えていました。

──子宮頸部高度異形成と診断されたのは？

１年後です。2025年の5月に検査を受けたら高度に進行してしまっていて、手術しなくてはならなくなりました。「子宮頸部を切る」と聞いて一番不安だったのは将来の出産のこと。

手術をすることで切迫早産や切迫流産のリスクが高まるという説明を受けました。私はまだ結婚もしていませんが、いつか子供が欲しいという夢があります。もしかしたらその夢をあきらめなければいけないかもしれないと思い、とても辛かったですね。

──どなたかに相談はされましたか？

母には中等度の診断を受けたタイミングで相談しました。高度とわかってからは、医師をしている叔母と一番上の兄にも相談し、婦人科の知り合いにどんな治療の選択肢があるかを聞いてもらいました。

ただ、父に病気のことを伝えるまでには、かなり時間がかかりました。子宮頸がんの主な原因はウイルス感染が関係している病気であることを知り、誤解されてしまうのではないかという不安や、必要以上に心配させてしまうのではないかという思いがあったからです。

それでも、いつまでも伝えないわけにはいかないと思い、まずは叔母や兄に相談しました。自分の気持ちを整理する時間を経て、その約1週間後、ようやく父にも病気のことを伝えることができました。

──どんな反応でしたか？

やっぱりすごく重く受け取られましたね。父はとても心配性なんです。自分はいますごく幸せなので、いつか採算を合わせるために家族に不幸なことが起こるんじゃないかと不安に思っていたらしくて。私の病気も私以上に深刻に捉えていました。

──それは辛かったですね。治療については、どんな可能性があったのでしょう？

病変を切除する子宮頸部円錐切除術と、レーザーを照射して病変を焼く子宮頸部レーザー蒸散術の２種類があるのですが、私としては出産時のリスクを可能な限り抑えたくて。まずレーザー治療を選択し、数年後にもし妊娠できた場合、出産後に円錐切除術を受けても遅くないんじゃないかと思ったんです。

ところがレーザーでは正確な病理診断ができないことがあること、妊娠中にホルモンの影響でがん化が進み手遅れになるケースもあるとのことで、やっぱり円錐切除術をおすすめされました。

確かに私の命のことを考えたらそれがベストかもしれないけれど、出産もあきらめたくない。別の医師に聞いたら違う意見が出るかもしれないと思い、さらにいろんな方に聞いてもらいました。でもやっぱり、どの先生からも円錐切除術をおすすめされたので、手術を受けることを決意しました。

──さまざまな可能性を模索されたんですね。

切除する深さによっても早産や流産のリスクの可能性が変わってくると聞いたので、なるべく温存してもらえるよう、病院や担当医も慎重に選びました。おかげで切除部分の深さを1.3cmという最小限に抑えていただき、その後の病理検査の結果でもがん化していないことがわかりました。

兄から「どうして公表したの？」と連絡

──術後の経過はいかがでしたか？

めっちゃ痛いとかではなく、生理痛くらいでした。ただ、患部のかさぶたが取れたときに出血するとは聞いていて。一応ナプキンをしていたのですが、2～3日後ですかね。

朝起きたら生理のときにも見たことがないくらい、出血でナプキンがパンパンになっていて。すぐに婦人科の先生や兄に相談したところ、「それくらいなら大丈夫」とのことでした。

ところが次の日の夜中、目を覚ましたらおねしょをしたのかと思うくらいベッドシーツが（血で）ビショビショに。パンツもズボンもビショビショで、着替えを探している間に貧血で倒れてしまうくらいでした。

朝、父に迎えにきてもらい病院へ行ったのですが、お腹の中に血の塊が150gくらいあったそう。それを器具でかき出してもらいました。

かさぶたが剥がれた患部をもう一度焼いてもらい、次の日には血だらけの数日間がやっと終わり、普通の生活に戻ることができました。

──壮絶な経験でしたね。インスタグラムでご病気のことを公表されましたが、どんなリアクションが届きましたか？

私のフォロワーさんは男性が多いのですが、「検診に行こうと思いました」とコメントをくださる女性も。

同じ経験をされた方から「不安だったけど勇気をもらいました」とか、「高度異形成の手術を受けましたが、もう３人の子供を産みました」というメッセージもありました。元気なお子さんを産んでいらっしゃる方の言葉に、逆に私が勇気づけられましたね。

ただ、中には心無いコメントもあり私自身も心が痛みましたが、同じ病気と向き合っている方の目に触れさせたくないなと、そうしたコメントは非表示にする選択をしました。

また、投稿を見た兄からも「どうして公表したの？」と連絡がありました。兄は医療従事者として子宮頸がんについて正しく理解していましたが、世の中にはいまだに多くの誤解があり、そうした偏った見方によって私が傷つくのではないかと心配してくれていたのです。

私自身も、公表するまでには何度も迷いました。それでも、子宮頸がんは特別な人だけがかかる病気ではなく、女性であれば誰にでも起こりうるリスクがある病気です。

もし私が声を上げることで、同じ思いをする女性が少しでも減ってくれれば、偏見の目を向けられるかもしれないという不安よりも、その意味のほうが大きいと感じました。

──ちなみに現在、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウィルスの感染を予防できるHPVワクチンの接種は、世界的に男性にも推奨する流れになっています。女性へウイルスを感染させることを防いだり、肛門がんなど男性自身のがんも予防できたりするからです。そして20歳以上の女性の場合、多くの自治体で子宮頚がん検診の補助を受けられます。早期に発見できれば治すことができる病気だという明るい側面もありますね。

私も今回、子宮頸部高度異形成を経験してからは検診の大切さを痛感しました。もちろん子宮頸がんのことは情報として耳に入っていたけれど、まったく自覚症状がなかったですし、自分は健康だから大丈夫だろうという過信があったと思います。

婦人科系の検診は肉体的にも心理的にもハードルが高いですし、若いうちは面倒くさいと後回しにしてしまいがち。でも手遅れになる前に、健康のことに関してはちゃんと向き合ってほしいなと思います。私のような辛い思いをする人が、ひとりでも少なくなったら嬉しいです。

取材・文／松山梢

撮影／石田壮一