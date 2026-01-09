【ソウル竹次稔】韓国社会では政治的な分裂が深刻−。そう認識する国民が81％に達するとの世論調査の結果を韓国メディアが8日、報じた。革新系与党「共に民主党」と、保守系の最大野党「国民の力」との対立が問題視されており、両党の中でも特に強固な支持層が互いを攻撃し合い、多数派の中間的な意見に反して分裂を深めていると分析している。

世論調査は昨年末、革新系の京郷新聞と保守系の中央日報がソウル大と共同で3千人を対象にネットで実施した。「国民統合」を目指す企画の一環という。

社会分裂の主な原因として「政党対立」（36％）「理念の差」（18％）といった政治的な背景が半数を占めた。「分裂と葛藤の責任が誰にあるのか」という問いには「強固な政党支持層」（39％）や「（影響力のある）ユーチューバー」（24％）の比率が高かった。

調査したソウル大の専門家は「社会分裂を解決すべき政治がむしろ人々の葛藤をあおっている。立場の違いを超えて解決策を求める必要がある」と指摘する。

国民の力の張東赫（チャンドンヒョク）代表は7日、与党として支えていた尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領による「非常戒厳」を巡り、「誤った手段で国民を混乱させた」と初めて謝罪した。6月の統一地方選に向け、中間層の取り込みを意識した対応とみられる。