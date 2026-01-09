◎全国の天気

太平洋側は広く晴れて、強い風が収まり、穏やかな天気になりそうです。日本海側も日中は雪のやむ所が多く、北陸から山陰では晴れ間がありそうです。ただ、夜には北海道や東北北部で再び雪の範囲が広がるでしょう。

◎予想最高気温

前日と同じくらいで、真冬の寒さが続くでしょう。ただ、強い北風は弱まり、晴れる地域は日差しにホッとできそうです。東京と広島は10℃、名古屋と大阪は9℃、新潟は6℃、仙台は5℃、札幌は氷点下2℃の予想です。福岡は前日より3℃高い11℃で、厳しい寒さが少し緩むでしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

10日(土)は雲が増えて、午後は中国・近畿や九州北部で雨が降るでしょう。次第に風も強まる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては日本海側を中心に、太平洋側も大雪となる所があるでしょう。九州や四国の平地でも雪の積もる所がありそうです。飛行機・鉄道などの交通機関の乱れも想定して予定を考えてください。

晴れ着を着る方は、首元・手元・足元を暖めて、足元が滑りやすい場合は草履カバーを利用するなど工夫しておくと安心です。13日(火)、14日(水)は、山陰では雨が主体となる見込みです。

・札幌〜名古屋

10日(土)の午後は北日本で湿った雪や雨の範囲が広がるでしょう。夜には北陸や太平洋側の地域も一部で雨や雪が降りそうです。南風が強まり、東京は14℃まで上がる予想です。

11日(日)から12日(月)にかけては強い冬型で、日本海側は大雪、猛吹雪となるおそれがあります。やむを得ず車を使う場合は、防寒着や手袋、スコップ、 けん引ロープ、非常食などを用意しておきましょう。