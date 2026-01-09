タレント今田耕司（59）が9日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。ゴルフをやらない理由を語った。

この日のゲストは落語家の立川談春。2、30年続けているというゴルフの魅力について「うまくいかないんですよ」と話すと、「キザなこと言いますよ？こんなにうまくいかないことあるんだって教えてくれたのがゴルフ」と語った。

一方の今田は「俺はゴルフやらないんですけど」と返すと、その理由について「若い時に上岡龍太郎さんに『ゴルフってのは、人生何もかもうまくいってる人がやるもんやで。1つぐらい人生でうまくいかないものがあってもいいなっていう人間がやるのがゴルフなのに、君らみたいな何もうまいこといってへんやつがゴルフやってどうすんねや』って言われたのが刺さって」と苦笑した。

また「よし、俺はこの世界でうまくいったらゴルフを始めようと思ったら、自分の中で100％うまくいったなんてことは一度もないです。だから始められなかったんです、俺は。やりたかったのに」とこぼした。

談春が「ほら。ストイックでしょう？」と性格に苦笑すると、今田は「それを一緒に同時に聞いた東野幸治が、今ゴルフいきいきとしてやってる。あいつ」と一方的な恨み節で笑いを誘った。