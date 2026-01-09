¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×2·î18Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤â°ìµó²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¡¢10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¤ò2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Ø¡È¤Ì¤¯¤â¤ê¥Ï¥°¡É
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Ètimelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤ÎSeason1¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ÅÚÍË¤è¤ë23»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖNever Romantic¡×¡Ê±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡ÖHARD WORK¡×Music Video¤ÈMaking¤ò¼ýÏ¿¡£CD¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö·¯Æ¨Èò¹Ô¡×¤¬¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡ÖNever Romantic¡×Making of Music Video¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤äµ®½Å¤ÊNG¥·¡¼¥ó¤ò¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖNever Romantic¡×Music Video Full¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥½¥íMV7ËÜ¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖNever Romantic¡×Music Video¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.¤â¡£CD¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É¡×¡¢ROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Ï5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£CD ¤Ë¤Ï¡ÖHARD WORK¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É¡×¤ò¼ýÏ¿¡£CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK¢¡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×¡Ê¢¨¢¡¡§Àµ³Î¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHARD WORK¡×¡ÖNever Romantic¡×¤Î2¶Ê¼ýÏ¿¤ÎCD¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖHARD WORK¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡¢¡ÖNever Romantic¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¡ú¥¸¥ã¥Ð¥é7ÌÌ14P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK¡Ê¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season1¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
M2¡¥Never Romantic¡Ê±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3¡¥·¯Æ¨Èò¹Ô
¡ãBlu-ray¡¿DVD¡ä
¡¦¡ÖHARD WORK¡×Music Video
¡¦¡ÖHARD WORK¡×Making of Music Video
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¡ú20P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
M3¡¥¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ
¡ãBlu-ray¡¿DVD¡ä
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Music Video Full ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Music Video ¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Making of Music Video
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡ÊCD¡Ë
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
M3¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É
M4¡¥¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡ÊROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ë
M5¡ÁM8¡¥M1¡ÁM4¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¡ÊCD¡Ë¢¨2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î½Ð²Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»
¡ú»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK¢¡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×¡Û¡ÊCD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë
¡ú¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
¡ã¥°¥Ã¥º¡ä
¡¦¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¡¼¤Þ¤ó¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡Á¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ë¡Á
¡¦É½¤âÎ¢¤âRomantic¢¡¥Í¥Ð¥í¥Þ¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È1Ëç
¡¦¡Ö²¶¡Ä¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡©¡×ÂÔË¾¤ÎNever Romantic¥½¥í¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È
¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥½¥í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¤Ê¤Ë¤ï³Ø±àÀ©Éþver.¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Ø¡È¤Ì¤¯¤â¤ê¥Ï¥°¡É
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×2·î18Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Ètimelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤ÎSeason1¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ÅÚÍË¤è¤ë23»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖNever Romantic¡×¡Ê±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É¡×¡¢ROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Ï5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£CD ¤Ë¤Ï¡ÖHARD WORK¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É¡×¤ò¼ýÏ¿¡£CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK¢¡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×¡Ê¢¨¢¡¡§Àµ³Î¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHARD WORK¡×¡ÖNever Romantic¡×¤Î2¶Ê¼ýÏ¿¤ÎCD¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖHARD WORK¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡¢¡ÖNever Romantic¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¡ú¥¸¥ã¥Ð¥é7ÌÌ14P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK¡Ê¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season1¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
M2¡¥Never Romantic¡Ê±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3¡¥·¯Æ¨Èò¹Ô
¡ãBlu-ray¡¿DVD¡ä
¡¦¡ÖHARD WORK¡×Music Video
¡¦¡ÖHARD WORK¡×Making of Music Video
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¡ú20P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
M3¡¥¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ
¡ãBlu-ray¡¿DVD¡ä
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Music Video Full ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Music Video ¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡×Making of Music Video
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡ÊCD¡Ë
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
M3¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É
M4¡¥¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡ÊROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ë
M5¡ÁM8¡¥M1¡ÁM4¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¡ÊCD¡Ë¢¨2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î½Ð²Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»
¡ú»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÈS¡É
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK¢¡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×¡Û¡ÊCD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë
¡ú¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
M1¡¥HARD WORK
M2¡¥Never Romantic
¡ã¥°¥Ã¥º¡ä
¡¦¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¡¼¤Þ¤ó¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡Á¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ë¡Á
¡¦É½¤âÎ¢¤âRomantic¢¡¥Í¥Ð¥í¥Þ¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È1Ëç
¡¦¡Ö²¶¡Ä¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡©¡×ÂÔË¾¤ÎNever Romantic¥½¥í¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È
¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥½¥í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¤Ê¤Ë¤ï³Ø±àÀ©Éþver.¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û