「POP YOURS 2026」第二弾でG-k.i.d、JUMADIBA、SEEDAら6組
2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第二弾ラインナップが発表された。
元旦に発表されたTohjiに続いてアナウンスされたのは、4月3日（金）DAY 1にSEEDA、4月4日（土）DAY 2にJUMADIBA、Masato Hayashi、4月5日（日）DAY 3にG-k.i.d、柊人、Yvngboi Pの計6組。これで、ヘッドライナーのLANA、千葉雄喜、KEIJUをはじめ、44組が発表された。チケットの二次先行（※抽選制）は、本日1月8日（木）からスタートした。
「POP YOURS」は今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。
＜ライブ情報＞
POP YOURS 2026
日程：2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6
出演者：
DAY1：4月3日（金）
LANA
Elle Teresa
guca owl
Bonbero
eyden
ISSUGI
Jinmenusagi
Litty
Peterparker69
Pxrge Trxxxper
SEEDA （New）
VaVa
WILYWNKA
SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra
and more
（AtoZ）
DAY2：4月4日（土）
千葉雄喜
Daichi Yamamoto
Kvi Baba
BIM
Jin Dogg
JUMADIBA （New）
Manaka
Masato Hayashi （New）
7
ralph
SALU
SPARTA
Worldwide Skippa
Yvng Patra
SPECIAL ACT: Tohji （New）
and more
（A to Z）
DAY3：4月5日（日）
KEIJU
Kohjiya
NENE
ACE COOL
ANARCHY
C.O.S.A.
G-k.i.d （New）
Jellyyabashi
Kaneee
lilbesh ramko
MIKADO
ピーナッツくん
柊人 （New）
Tete
Yvngboi P （New）
and more
（A to Z）
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/
