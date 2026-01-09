スマホが筋肉を硬くする…「猫背姿勢のほうが楽」は老化が進んでいる可能性も【世界一すごいストレッチ】

筋肉を硬くさせる要因「スマホが見た目と筋肉を老けさせる」

下画像は、スマホを操作しているときの典型的な悪い姿勢、おブス姿勢です。小さな画面をのぞき込むので頭が前に傾きます。すると体に備わった反射機能によって、背中は丸まり、骨盤は後ろに倒れて、バランスを取ろうとひざも曲がっています。このままスマホを杖に差し替えても違和感のない、まるで足腰の弱った高齢者のような姿勢です。

自分はこれほどひどくないと思うかもしれませんが、電車や街中を見渡すと、こんな姿勢でスマホに夢中になっている人は決して珍しくないのです。自分では気づきにくいので、一度家族や友人にスマホ姿を撮影してもらって、チェックするとよいでしょう。

人間の頭部は体重の7～8%程度で、体重50kgの人なら3.5～4kgもの重さがあります。背すじを伸ばしたまま、スマホを顔の高さに近づけて見ているときは、背骨のゆるやかなS字カーブがこの重量を支えてくれます。しかし、目線が下がることによって姿勢が崩れ、見た目が老けて見えるのはもちろん、首・肩・腰など特定の筋肉に負担が集中し、慢性的に首や肩が凝り、腰痛などを引き起こしやすくなります。

毎日このような姿勢を続けていると、「首の前・胸・お腹・お尻・太ももの裏」の筋肉のコラーゲンが硬直化します。この5つは、悪い姿勢によって柔軟性が低下してしまう部位の代表格。もし、背すじを伸ばすよりも猫背姿勢のほうが楽だと感じているようなら、見た目と筋肉の老化が進んでいる可能性が大です。

