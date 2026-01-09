　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.21　5.88　5.33　6.77
1MO　7.68　5.39　6.38　6.27
3MO　8.17　5.47　7.01　6.44
6MO　8.60　5.71　7.58　6.86
9MO　8.83　5.96　7.88　7.18
1YR　8.95　6.14　8.10　7.37

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.08　8.36　6.76
1MO　6.91　7.95　6.29
3MO　7.57　8.18　6.46
6MO　8.25　8.61　6.74
9MO　8.62　8.95　6.98
1YR　8.86　9.16　7.11
東京時間10:03現在　参考値

夜に米雇用統計を控えているものの、ドル円をはじめ短期ボラは落ち着いた水準での推移。