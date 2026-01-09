通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.21 5.88 5.33 6.77
1MO 7.68 5.39 6.38 6.27
3MO 8.17 5.47 7.01 6.44
6MO 8.60 5.71 7.58 6.86
9MO 8.83 5.96 7.88 7.18
1YR 8.95 6.14 8.10 7.37
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.08 8.36 6.76
1MO 6.91 7.95 6.29
3MO 7.57 8.18 6.46
6MO 8.25 8.61 6.74
9MO 8.62 8.95 6.98
1YR 8.86 9.16 7.11
東京時間10:03現在 参考値
夜に米雇用統計を控えているものの、ドル円をはじめ短期ボラは落ち着いた水準での推移。
