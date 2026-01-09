第1回【“ホテル密会”に“学歴詐称”疑惑でも出直し選挙に出馬する「女性市長」……“潔い引き際”よりも“堂々と反論して辞職しない”が支持される時代とは】からの続き──。2024年2月、群馬県の前橋市で市長選が実施され、当時は新人だった小川晶氏（44）は3期目を目指した現職の男性を破って初当選を果たした。（全2回の第2回）

小川氏は市長選で「チェンジ前橋」、「新しい前橋をつくる」と有権者に訴えた。これが広範な支持を集め、初当選につながった。

2025年5月、静岡県伊東市で市長選挙が行われると、こちらも新人だった田久保眞紀氏（55）が現職の男性を破って初当選を果たした。

田久保氏は報道陣から勝因を問われると、「伊東の流れをここで変えてほしいという声が一番多かった。責任重大だと感じている」と答えた。担当記者が言う。

「小川さんも田久保さんも、有権者から“旧来型のリーダーシップではない、新しいリーダーシップ”を期待されて新しい市長に選出されたことが分かります。ところが田久保さんに学歴詐称問題、小川さんにホテル密会問題が浮上すると、彼女たちは出処進退の決断を先送りし、あたかも権力の座にしがみついているような印象を国民に与えてしまいました。『せっかく女性市長が誕生したのに、これでは旧来型のリーダーと同じではないか』という批判の声はSNSを中心に今でも相当な数に達しています」

2024年ごろから、SNSなどでは「スキャンダルが浮上しても、リーダーが潔く辞任しなくなった」との指摘が多く投稿されるようになった。

「引き際の美学」に変化？

小川氏と田久保氏も市政トップの座を後進に譲ることはなく、出直し市長選に出馬した。田久保氏は昨年12月の伊東市長選に立候補して敗北。小川氏も1月5日に告示された前橋市長選に出馬した。他に元市議や弁護士など4人が立候補しており、投開票日は1月12日の予定だ。

デイリー新潮は2025年9月に「田久保市長、斎藤知事、石破首相…『潔く辞めないトップ』が増えているのはナゼか 変化する日本人の『引き際の美学』に迫る」との記事を配信した。

その際、社会心理学者の碓井真史・新潟青陵大学大学院教授に“日本型リーダーシップの変質”について取材を依頼すると「日本人の出処進退に関する“美学”を考える際、武士の切腹が私たちに与えた影響は極めて大きいと思います」との答えが返ってきた。

碓井教授は「重視すべきは切腹が刑罰ではなく、むしろ名誉だと考えられてきたことでしょう」と指摘する。

「まるで桜の花のように散り際が美しい」ことがトップの出処進退においては最も重要。スキャンダルが発生すれば一切弁解せず、反論せず、黙って辞任してこそ真のリーダーなのだ──。

こういう“潔い出処進退”が男性リーダーには求められてきた。では女性リーダーの場合はどうなのだろうか。

長刀で戦う武士の妻

碓井教授に改めて取材を依頼すると、「実は女性リーダーの場合であっても、男性リーダーと同じ“伝統的な出処進退の美学”が存在すると思います」と言う。

「それは“武士の妻”が体現した理想像です。一旦、戦乱が起きれば、武士の夫は妻や子供を安全な場所に避難させようとします。しかし妻はそれを拒否し、自ら長刀を手に取って敵と戦う。その結果、夫と共に討死して果てれば、日本人は『武士の妻らしい美しい最期』と高く評価しました。つまり日本の伝統的な価値観では、武家という支配階級に属している限り、男性だろうと女性だろうと“潔い出処進退”を尊んできたと言えます」

もし田久保氏や小川氏が即座に非を認めて謝罪し、潔く市長を辞職したら世論の受け止めは変わっただろうか？

出直し市長選の出馬も見送る。まずは支持者を中心に“お詫び行脚”を丁寧に行う。そして次の市議選や市長選でリベンジを果たすため立候補する──というやり方だ。

「ただし、少なくとも今の日本社会で女性リーダーは“改革”の断行を求められるケースが多く、それが田久保さんや小川さんの決断に影響を与えた可能性はあると思います。日本では依然として男性リーダーが圧倒的多数を占めています。その男性リーダーに対する不満の声が高まると、女性リーダーの待望論が浮上するという現実は否定できません」（同・碓井教授）

「改革」が期待される女性リーダー

「前回の伊東市長選と前橋市長選を振り返ると、有権者が変革や改革を求めていたことが分かります。そうした期待の声を背負って二人の女性市長が誕生し、市政の舵取り役を担ってきました。そこに学歴詐称やホテル密会の問題が浮上したわけです。ここで潔く辞任して市長の座を他人に譲ってしまうと、改革の道半ばで市政を放り投げた、無責任な政治家だと批判されるのではないか、との危惧を田久保さんも小川さんも抱いていた印象があるのです」（同・碓井教授）

現在の日本で、最も高い支持を得ている女性リーダーと言えば、高市早苗首相（64）であることは論を俟たない。内閣支持率は常に60％を超える。

碓井教授は「高市さんの人気は、“強さ”と“優しさ”のバランスで読み解けるかもしれません」と言う。

「近年、『強さだけがセールスポイントのリーダー』や『優しい気配りだけがセールスポイントのリーダー』では、広範な人々の支持は得られないことが分かっています。特に女性リーダーの場合は『男勝りの強さ』だけを前面に出すと、かえって評価は下がります。強さと優しさのバランスが最初に注目された政治家として、イギリスの首相だったマーガレット・サッチャーさんが挙げられるでしょう」

サッチャー首相の「気配り」

まさに“鉄の女”と呼ばれたように、サッチャー氏の「強さ」は人気の源泉だった。しかし碓井教授は「当時のイギリス世論は『サッチャー首相は細やかな気配りのできる政治家でもある』という点も高く評価していたのです」と指摘する。

サッチャー氏は1979年から1990年までイギリス首相を務めた。そして高市首相が尊敬する政治家として真っ先に名前を挙げることでも知られている。

「大前提として、他の女性リーダーと同じように高市さんも国民から改革の断行を期待されています。そして改革を成し遂げられるリーダーシップの持ち主であるとも評価されているわけです。しかし高市さんは強いというイメージだけの政治家ではありません。要所要所では必ず笑顔を浮かべる姿は印象的ですし、メイクの専門家からは『メイクがナチュラルなものに代わり、柔らかく優しいトーンを演出することに成功している』との指摘が出ています。高市さんの強さと優しさのバランスに国民が歓迎していることが分かるわけですが、翻って田久保さんや小川さんのリーダー像に、こうしたバランスは垣間見えたでしょうか。このバランスの問題をさらに深めていくと、新しい“日本型リーダーシップ”が見えてくるかもしれません」（同・碓井教授）

女性リーダーに対する不満

日本人は「潔い出処進退」を重視していたにもかかわらず、最近の男性リーダーは、地位にしがみつくかのような振る舞いが目立っていた。

しかし女性リーダーでも同じではないかと受け止めた国民は、どういう反応を示したのか……。

