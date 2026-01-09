犯人はどっち？デニス宛のサイン本がブックオフに…双方がなすりつけ合い…生配信で決着へ
お笑いコンビ・デニスの植野行雄、松下宣夫それぞれが、9日までに自身のXを更新。デニス宛のサイン本が、ブックオフで売られていた“事件”について、双方食い違う主張を行っている。
【写真】犯人はどっち？デニス宛のサイン本がブックオフに
事の発端は、7日にX上で「ブックオフで呪いの本を買ったらデニスへのサイン入りだった」と写真付きで投稿されたこと。これに、著者の田中俊行氏が反応し「サイン本も所有者も、定住しない。呪物と同じで、物には旅がある」と粋な返答を行った。
その後、松下が「ユキオさんがリプ欄で疑われてます､､。16年付き添った相方としてハッキリ言わして下さい！多分ユキオさんです！！」と投稿すると、植野も「僕・今月1人仕事7本・収入多め 心霊スター・子供あり・昨夜の晩飯：豚汁＋豆腐＋ご飯・おかず不足 動機、状況、胃袋。犯人は必ずこの中にいる。さぁX民、判決を」と反論。
真相解明が待たれる中、きょう9日の午後8時からコンビのYouTubeチャンネルにて「犯人は誰だ!?新年緊急生配信」が行われることが決定した。
