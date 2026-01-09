男性アイドルグループ「なにわ男子」メンバーの大西流星と、同「timelesz」メンバーの原嘉孝が9日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演した。2人は10日から同局で始まるドラマ「横浜ネイバーズ」（土曜午後11時40分）に主演する。高卒無職で父親を謎の事故で亡くした主役に扮（ふん）する大西と、神奈川県警の刑事役の原が仲間たちとともに現代社会の闇に挑むヒューマン・ミステリーだ。

舞台となる横浜には、2人とも思い出がある。大西は、「なにわ男子で初めて関東でコンサートをしたのも横浜ですし、自分たちのデビュー発表をしたのも横浜アリーナ。結構ゆかりのある場所でもあるので、思い入れがあります」と語った。

神奈川県出身で、中学、高校、大学と横浜の方に通っていたという原は、「撮影地が思い出の場所というか、青春を思い出す日々でした」。だて眼鏡で、前髪をストレートアイロンで伸ばしていた高校時代の写真も番組では公開された。「仲間たちとみないみらいを散歩したり、ゲームセンターに行ったりしていました。（撮影の合間に）母校を訪れ、恩師や後輩にもあいさつしました」と話していた。

横浜市生まれのMC谷原章介は、「僕の地元の横浜で、しかも中華街ってよく行くところでもある。雰囲気がよく出ていてあそこらへんでドラマをちゃんとやってくれるって、『あぶない刑事』以来じゃないか。地元民としてうれしかった」とスタジオを笑わせていた。