気づけば家事は全部一人でやっている……という女性は多いと思います。最初は家事を分担するはずだったのに、次第に旦那さんがサボるようになると、夫婦仲はギクシャクし始めますよね。そんな旦那さんに注意しても、屁理屈で返されるとイラッとするようで……？ 今回は、屁理屈しか言わない夫に妻がキレそうになった話をご紹介いたします。

家事の粗探しをする夫

「家事は分担してやろうと約束したのに、だんだんサボるようになった夫。せめて自分が散らかしたゴミくらいは片付けてほしいから注意すると『俺は気にならないもん』と開き直る始末……。そんなんじゃこれから先やっていけないし、最低限の家事くらいはやってほしいことを伝えると、『夫婦なんだから助け合わないと』『俺ができないことは助けてくれればいいじゃん』『てかさ、そんなに言うけどお前だって完璧にできてるわけじゃないだろ』『ほら、髪の毛発見』と言って、床に落ちていた1本の髪の毛を見せつけてきたんです。話が通じない人っていうのは、こういう人のことを指すんだろうな、と思いました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ なにを言っても屁理屈で返してくる人っていますよね。夫婦は助け合いが必要だとわかっているなら、それを言い訳の材料に使わず、素直に家事の分担をしてほしいものです。

