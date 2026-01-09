【サンマルクカフェ】チョコ2倍、バター10倍は罪深い...。「究極のチョコクロ」が再登場。

サンマルクカフェでは、2026年1月9日から期間限定で、看板商品の「チョコクロ」と、2種の進化系「チョコクロ」が販売数で対決する企画＜VS王道のチョコクロ＞がスタート。進化系「チョコクロ」第1弾として「究極のチョコクロ」が登場します。

また同日1月9日からは、バレンタインシーズンを彩る濃厚なショコラドリンク2種も販売されます。

食べ比べセットは30円お得

＜VS王道のチョコクロ＞は1月9日から3月7日までの開催。今回の第1弾は1月9日から2月2日まで、続く第2弾は2月3日から3月7日まで展開されます。なお、対決の結果は、3月下旬ごろに公式サイトで発表予定です。

進化系「チョコクロ」の第1弾は、通常のチョコクロの2倍、クロワッサン生地のバターを10倍使用した贅沢な「究極のチョコクロ」です。

食べた瞬間に口の中でとろけだすたっぷり濃厚なチョコレートと、サクサクとした食感とバターの香ばしい香りが食欲を掻き立てるクロワッサン生地が特徴で、背徳感のある贅沢な味わいに仕上がっています。

24年にサンマルクカフェの25周年を記念し、開発・期間限定販売された特別な周年記念商品です。

販売期間は1月9日から2月2日まで。

価格は390円、プレミアムBOX（5個入）は1750円です。

また、王道と進化系の両方を一度に味わえる食べくらべセットも登場。

チョコクロ1個、究極のチョコクロ1個の計2個のセットです。

販売期間は1月9日から2月2日まで。

価格は590円。単品で2個買うよりも30円おトクです（それぞれの単品商品をレジへ持っていっても食べくらべセットの価格が適用されます）。

特注の「食べくらべBOX」は数量限定のため、なくなり次第終了となりますが、食べくらべセット自体は継続して販売されます。

ハッシュタグキャンペーンも開催

1月6日17時から18日23時59分の期間中は、＜VS王道のチョコクロ＞開催を記念したSNSハッシュタグキャンペーンも実施されます。

サンマルクカフェ公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿に表示されるハッシュタグ付きボタンから、どちらか食べたい方を選んで応募すると、抽選で309人に「eGiftチョコクロチケット」が当たります。

バレンタインにぴったり！ショコラドリンク2種が登場

さらに、同日1月9日からはバレンタインシーズンにもぴったりなショコラドリンク2種も登場。

・カフェ オ ショコラ

ホットチョコドリンクにコーヒーの風味が交わった、少し大人な味わいの一杯です。風味の強い深煎りのベトナム・インドネシア産の豆は、酸味が抑えられていてチョコドリンクとの相性も抜群。ほろ苦いカフェモカベースのドリンクの上にはベルギーチョコホイップを乗せ、生チョコとココアパウダーをトッピングしています。

サイズはSサイズで、価格は620円です。

・カフェ オ ショコラ スムージー

濃厚なチョコスムージーにコーヒーの風味がアクセントになった一杯です。コーヒーとチョコドリンクがグラデーションになった美しい見た目もポイント。トッピングにはベルギーチョコホイップ、生チョコ、ココアパウダーが使用され、中のコーヒーと少しずつ混ぜながら飲むことで変化する味わいを楽しむことができます。

サイズはMサイズで、価格は720円です。

予告なく販売を終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。店頭によって価格が異なる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部