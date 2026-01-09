トランスジェニックグループ<2342.T>が反発している。８日の取引終了後、共同研究契約を締結している東京大学医科学研究所先進動物ゲノム研究分野真下教授らによる研究成果でＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ３システムを用いたＴＴＲ遺伝子改変に関する論文が、国際科学雑誌「Ｎａｔｕｒｅ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」に掲載されたと発表しており、好材料視されている。



同論文は、高効率な遺伝子破壊能を有するゲノム編集技術ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ３システムを用いて、ＴＴＲ（トランスサイレチン）遺伝子の変異により発症する遺伝性疾患である家族性アミロイドポリニューロパチー（ＦＡＰ）を対象とした遺伝子編集研究の成果を報告したもの。トランスＧＧでは、２２年１月に真下教授及び大阪大学発バイオベンチャーのＣ４Ｕ（大阪府吹田市）と「ＴＴＲエクソンヒト化マウスを用いた遺伝子改変実験に関する共同研究契約」を締結しており、同年２月には共同研究におけるパイロット実験の結果を発表していた。



出所：MINKABU PRESS