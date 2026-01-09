1月9日4時に発表された『オリコン年間ランキング 2025』にて、アーティスト別セールス部門の『新人ランキング』でHANAが1位を獲得した。

『新人ランキング』では、音楽ソフト（シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD／Blu-ray Disc）の総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表。国内女性グループによる同部門1位は、2016年度の欅坂46以来9年ぶりで、令和では初（令和は「2019/5/13付」よりスタート）となる。

期間内売上は23.6億円に達し、2006年度の絢香以来19年ぶり、令和で初めて国内女性アーティストによる期間内売上20億円超えとなった。内訳は、83.2％（19.6億円）がストリーミング、2.8％（0.7億円）がデジタルシングル（単曲）、14.0％（3.3億円）がCDシングルとなっており、ストリーミング再生数が大きく牽引し年間新人1位を獲得した。

ストリーミングでは2025年4月配信開始のメジャーデビュー曲「ROSE」が好調。『オリコン年間ランキング 2025』の『作品別売上数部門 ストリーミングランキング』で女性アーティスト最高位となる6位にランクインしたほか、「Blue Jeans」も14位にランクインするなど女性アーティストとして唯一TOP20内に2作を送り込んだ。

そのほか、合算シングルランキングでは『ROSE（Drop / Tiger）』が年間1位を獲得。『Blue Jeans（Burning Flower）』も年間8位にランクインするなど、作品別ランキングでも存在感を示した。年間新人ランキング1位に加え、女性グループとしての各種記録更新が、HANAの2025年を象徴する結果となった。

・HANA コメント

全員：皆さんこんにちは、HANAです！

KOHARU：この度「オリコン年間ランキング 2025」の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で1位を獲得しました。

全員：ありがとうございます。

KOHARU：本当にびっくりですね。「新人ランキング」1位をいただいたからには“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います。

全員：頑張ります！

MOMOKA：2025年の印象的な出来事はなんでしょうか？何かある？

MAHINA：ファンミ（HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』）かな？ファンの方と初めて近い距離で私たちだけのライブができたのが、すごくうれしかったです。ファンの人の歌声も聴くことができて、本当に感動的なライブだったかなと思います。

KOHARU：「グループとして今後挑戦したいことや目指したい目標はありますか？」とのことですが、今年はホールツアー（HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”）完走を私たちの目標として頑張っていきたいと思います。みんな健康にね。

JISOO：幸せにね。

KOHARU：最後に応援してくださっている皆さんへ。

全員：新年明けましておめでとうございます！

CHIKA：私たちのプレデビューの日からもうすぐ1年が経つんやね。

MAHINA：早い～！

CHIKA：本当にたくさん応援してくれて、本当に本当にありがとうございます。

全員：ありがとうございます。

※オリコン調べ（oricon.co.jp）

（文＝リアルサウンド編集部）