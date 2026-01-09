なにわ男子ニューシングル「HARD WORK」リリース決定！大西流星主演ドラマ『横浜ネイバーズ』主題歌を収録

なにわ男子が、2月18日に10thシングル「HARD WORK」をリリースすることが決定した。

■シングルは全5形態でリリース！

「HARD WORK」は、メンバーの大西流星 主演ドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（フジテレビ系・土曜23時40分放送）の主題歌。デビュー5周年イヤーに突入したなにわ男子の成長を感じられる1曲となっている。

さらに、2025年にデジタルシングルとしてリリースした「Never Romantic」（映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング）も収録される。

初回限定盤1には、特典映像として「HARD WORK」MVとメイキングを収録。CDにはカップリング曲として新曲「君逃避行」が収録される。

初回限定盤2の特典映像は、「Never Romantic」Making of MVに加え、泣く泣くカットした未公開シーンや貴重なNGシーンをエンドロールに追加した「Never Romantic」MV Fullロマンティックver.、各メンバーにフォーカスしたソロMV7本を収めた「Never Romantic」MVソロマンティックver.を収録。CDにはカップリング曲として、新曲「まだ春のまま」が収録される。

通常盤には、カップリング曲として「タイトル未定 “S”」、ROUND1CMソング「シェキマハ☆」の新曲2曲を収録。

さらに、今作は5周年イヤー1枚目のシングルということで、期間生産限定エディションのリリースも決定。CDには「HARD WORK」に加えて、新曲「タイトル未定 “S”」を収録。CDパッケージは初となる紙ジャケ仕様、そして、なにわ男子と恋するこの冬限定のスペシャル価格税込728円！ とにかく全力チャーミングな7人の顔をあしらった特別盤となる。

そして、ファミクラストアオンライン限定【WORKWORK♡めちゃROMANTIC BOX】盤には、「HARD WORK」「Never Romantic」の2曲収録のCDに加え、「HARD WORK」デザインのスマホリボン、「Never Romantic」デザインのアザージャケット、フレークシール、さらにソロトレーディングカードセットを封入。盛りだくさんな内容となっている。

シングルは全5形態で、ジャケットはそれぞれ異なる。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「HARD WORK」

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011

■【動画】10th Single「HARD WORK」発売決定告知