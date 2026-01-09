9日11時現在の日経平均株価は前日比387.88円（0.76％）高の5万1505.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1098、値下がりは443、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を400.30円押し上げている。次いで東エレク <8035>が24.07円、信越化 <4063>が16.38円、ファナック <6954>が15.71円、トヨタ <7203>が10.86円と続く。



マイナス寄与度は52.14円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が27.28円、フジクラ <5803>が25.07円、イオン <8267>が18.6円、イビデン <4062>が13.5円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は銀行で、以下、繊維、輸送用機器、証券・商品と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、医薬品が並んでいる。



※11時0分2秒時点



